Milan-Sanremo: grosses chutes de Greipel et Cavendish, blessés

SAN REMO (ITALIE) (AFP) -

Le Britannique Mark Cavendish et l'Allemand André Greipel ont été les victimes de marque des chutes qui se sont produites samedi dans Milan-Sanremo.

Greipel, qui a chuté à deux reprises, la seconde fois dans la descente du Poggio, a été blessé principalement à l'épaule gauche.

Selon le premier diagnostic annoncé par le manager de l'équipe Lotto, Marc Sergeant, Greipel souffrirait d'une fracture de la clavicule, qui équivaut à son forfait pour la campagne des classiques du nord.

Cavendish, pour sa part, a effectué une spectaculaire cabriole à dix kilomètres de l'arrivée, avant le Poggio. Selon les images TV, le coureur de l'équipe Dimension Data a heurté un terre-plein central et a entraîné à terre d'autres coureurs.

Touché surtout à la hanche droite, selon le service médical de la course, le Britannique qui compte 30 victoires d'étape dans le Tour de France a été dirigé vers l'hôpital de Sanremo pour des examens.

"Heureusement, Mark n'a pas de blessure grave", a annoncé en soirée son équipe en mentionnant que le Britannique souffrait d'une côte fracturée, d'ecchymoses et d'écorchures, ainsi qu'une possible blessure ligamentainre à une cheville nécessitant une évaluation plus poussée.

"Cav", 32 ans, connaît cette saison une série noire. Après avoir chuté au Tour d'Abou Dhabi en février, le coureur de l'île de Man est tombé de nouveau lors du contre-la-montre par équipes de Tirreno-Adriatico.

Incertain pour Milan-Sanremo, Cavendish avait finalement pu prendre le départ d'une course qu'il a gagnée en 2009. En 2018, il compte une seule victoire à son actif, une étape du Tour de Dubaï (le 8 février).

Quant au Français Anthony Turgis (Cofidis), qui a chuté lui aussi, il souffre d'une fracture de la clavicule gauche, selon le bilan établi samedi soir par sa formation.

