"Black Panther" enfonce ses griffes au sommet du box-office nord-américain

LOS ANGELES (AFP) -

"Black Panther" s'agrippe fermement au sommet du box-office nord-américain pour la cinquième semaine consécutive, résistant aux assauts de Lara Croft, entrée avec "Tomb Raider" directement à la deuxième place ce week-end, selon la société spécialisée Exhibitor Relations dimanche.

Le premier super-héros noir de l'univers Marvel à bénéficier d'un film à son nom devient ainsi, également, le premier depuis "Avatar" en 2009 à tenir le sommet du podium pendant cinq semaines. Il a récolté 27 milliards de dollars ce week-end, ses recettes totales depuis la sortie en Amérique du Nord atteignant désormais 605,4 milliards. "Black Panther" a passé la barre du milliard de dollars de recettes mondiales dès la semaine dernière.

Ce film qui bat record sur record a été réalisé par Ryan Coogler ("Creed", "Fruitvale Station"), un réalisateur noir, et met en scène un casting d'acteurs noirs parmi les plus prisés à Hollywood: Chadwick Boseman, l'oscarisée Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Forest Whitaker, Daniel Kaluuya, Letitia Wright...

Avec "Tomb Raider", l'aventurière rebelle Lara Croft, cette fois interprétée par la Suédoise Alicia Vikander, bondit directement à la deuxième place à sa sortie, avec 23,5 millions de dollars.

Elle devance une autre nouveauté, invitée surprise au petit budget (7 millions de dollars) qui atterrit à la troisième place à sa sortie: "I Can Only Imagine", drame américain centré autour de la question de la foi et suivant les aventures d'un groupe de rock chrétien, a engrangé 17 millions de dollars.

La méga-production de Disney "Un raccourci dans le temps", de la réalisatrice Ava DuVernay, avec notamment Oprah Winfrey et Reese Witherspoon, passe de la deuxième à la quatrième place avec 16,6 millions de dollars, et 61,1 millions depuis sa sortie il y a deux semaines.

"Love, Simon", comédie romantique sur les aventures d'un adolescent gay, arrive directement en cinquième place à sa sortie, avec 11,5 millions de dollars. Réalisé par Greg Berlanti ("Flash", "Supergirl"), et adapté d'un roman pour adolescents de Becky Albertalli, ce film produit par un gros studio a été conçu pour un vaste public familial, à travers une large distribution.

Voici la suite du classement:

6 - "Game Night": 5,6 millions (54,2 millions en quatre semaines)

7 - "Pierre Lapin": 5,2 millions (102,4 millions en six semaines)

8 - "The Strangers: Prey at Night": 4,8 millions (18,6 millions en deux semaines)

9 - "Red Sparrow" : 4,5 millions (39,6 millions en trois semaines)

10 - "Death Wish": 3,7 millions (30 millions en trois semaines)

© 2018 AFP