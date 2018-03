En direct : suivez notre édition spéciale sur l'élection présidentielle en Russie

Environ 107 millions de Russes étaient appelés à voter, dimanche, lors d'une présidentielle qui devrait sans surprise reconduire Vladimir Poutine à la tête du pays. Regardez notre édition spéciale.

Retrouvez l'édition spéciale de France 24 dès 19 h (heure de Paris) à l'occasion de l'élection présidentielle russe. Depuis Paris avec Audrey Racine et Gauthier Rybinski, et à Moscou avec Elena Volochine et Raphaël Kahane, découvrez les premiers résultats et les analyses.

Première publication : 18/03/2018