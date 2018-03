Jeux paralympiques : un excellent bilan pour la France

L'équipe de France a réalisé une belle moisson aux Jeux paralympiques de PyeongChang. Avec vingt médailles (7 d'or, 8 d'argent, 5 de bronze), elle termine quatrième nation au tableau des médailles.

La dernière journée des Jeux paralympiques de PyeongChang, en Corée du Sud, s’est terminée de la plus belle des façons dimanche 18 mars pour l’équipe de France. Les tricolores ont décroché deux nouvelles médailles d’or grâce à la skieuse française Marie Bochet sur le slalom dames (catégorie debout) et au relais 4 x 2,5 km open messieurs, composé de Benjamin Daviet, Anthony Chalencon et Thomas Clarion.

Grâce à ces deux titres, la France a récolté au final vingt médailles (7 d'or, 8 d'argent, 5 de bronze), soit huit de plus qu’aux derniers Jeux de Sotchi. Avec ce nouveau record, elle termine quatrième nation au tableau des médailles. "Contrat rempli", a ainsi souligné Christian Février, le DTN de la Fédération française handisport, comme le rapporte Europe 1. "On s’était beaucoup mis la pression. C’est en train de relâcher, et on va en profiter. J’avais encore plein de messages sur mon téléphone cette nuit de gens qui nous félicitaient des résultats. Ce qui a changé, c’est qu’on ne parle plus de personnes en situation de handicap, mais de sportifs".

Marie Bochet, au sommet

Marie Bochet est ainsi devenue la star de ces Jeux et un symbole du sport français. Avec quatre titres (descente, super-G, slalom géant, slalom) en cinq courses disputées dans la montagne sud-coréenne, la skieuse du Baufortain, en Savoie, égale sa moisson de Sotchi en 2014, déjà exceptionnelle avec quatre titres (descente, super-G, slalom géant, super combiné). Née avec une agénésie de l'avant-bras gauche, elle est aujourd’hui la française la plus titrée aux Jeux paralympiques hivernaux, avec huit médailles d'or. "Beaucoup d’émotions aujourd’hui, je termine ces Jeux de la plus belle des manières. J’ai vraiment rempli tout ce que je voulais remplir dans ma carrière, maintenant c’est que du bonus", a confié la championne, âgé de 24 ans, au micro de France TV sport. "Cette médaille d’or est à l’image de ces Jeux pour la délégation".

Les Français vont pouvoir désormais profiter de leur succès en participant à la cérémonie de clôture à partir de 12h (heure française). Porte-drapeau lors de la cérémonie d’ouverture, Marie Bochet a décidé de confier l’emblème tricolore à Benjamin Daviet.

Le bilan français :

Médailles d'or : Benjamin Daviet (biathlon sprint 7,5 km debout, biathlon 12,5 km), Marie Bochet (descente, super-G, slalom géant, slalom), Benjamin Daviet, Anthony Chalencon et Thomas Clarion (relais 4 x 2,5 km open messieurs)

Médailles d'argent : Frédéric François (super-combiné assis), Arthur Bauchet (super-G, slalom catégorie debout, super combiné debout, descente debout), Benjamin Daviet (ski de fond 20 km, biathlon 15 km debout), Cécile Hernandez (baked slalom)

Médailles de bronze : Frédéric François (super-G assis, slalom catégorie assis), Anthony Chalençon et son guide Simon Valverde (biathlon 15 km malvoyant), Cécile Hernandez (snowboard cross), Thomas Clarion et son guide Antoine Bollet (ski de fond 20 km)

Première publication : 18/03/2018