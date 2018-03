Lyon se relance à Marseille 3-2 et revient à deux points du podium

MARSEILLE (AFP) -

L'Olympique Lyonnais, éliminé jeudi de l'Europa League, s'est relancé de façon spectaculaire en s'imposant 3-2 sur la pelouse de Marseille: L'OM voit donc son bourreau du soir revenir à deux points de sa troisième place, dimanche au soir de la 30e journée de Ligue 1.

Les Lyonnais ont marqué par Adil Rami (42e, c.s.c.), Houssem Aouar (52e) et Memphis Depay (90e), et punissent les Marseillais qui avaient marqué par Jorge Rolando (31e) et Kostas Mitroglou (84e). L'OM, toujours 3e, compte désormais sept points de retard sur Monaco, et donc deux d'avance sur Lyon.

Résultats complets de la 30e journée:

vendredi

Monaco - Lille 2 - 1

samedi

Bordeaux - Rennes 0 - 2

Amiens - Troyes 1 - 1

Angers - Caen 3 - 0

Montpellier - Dijon 2 - 2

Toulouse - Strasbourg 2 - 2

dimanche

Nice - Paris SG 1 - 2

Metz - Nantes 1 - 1

Saint-Etienne - Guingamp 2 - 0

Marseille - Lyon 2 - 3

