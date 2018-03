Ski alpin: Hirscher comme Stenmark et Maier

ÅRE (SUÈDE) (AFP) -

Septième gros globe d?affilée, record égalé de victoires en un hiver: l'Autrichien Marcel Hirscher a réalisé la meilleure saison de sa carrière en Coupe du monde de ski alpin, qui s'est terminée en queue de poisson avec l'annulation du slalom messieurs, dimanche à Äre.

Tout comme le slalom géant dames une heure auparavant, l'ultime épreuve au programme des finales n'a pu être disputé en raison du fort vent soufflant sur la station suédoise.

Au cours de la semaine déjà, les courses de vitesse avaient été impactées par le mauvais temps, avec des départs systématiquement abaissés.

Hirscher a été la première victime de cette fin tronquée, privé d'une possible 14e victoire saisonnière, qui aurait constitué un nouveau record.

La veille, victorieux du géant, le skieur d'Annaberg, près de Salzbourg, avait égalé la marque de 13 succès en une seule saison du Suédois Ingemar Stenmark et de l'Autrichien Hermann Maier.

Tessa Worley, qui cache la misère au sein de l'équipe de France féminine, n'a pu défendre son globe, qu'elle avait d'ailleurs laissé échapper il y a neuf jours en terminant seulement 13e à Ofterschwang (Allemagne).

La skieuse du Grand-Bornand (Haute-Savoie) comptait 92 points de retard sur l'Allemande Viktoria Rebensburg, sa "jumelle", née également le 4 octobre 1989. Avec une seule équation à disposition: gagner et que Rebensburg ne termine pas dans les 15 premières.

"Je repars avec non pas de l'amertume mais un sentiment de frustration, a expliqué la double championne du monde (2013/2017). J'avais envie de prendre ma très faible chance ce matin. Je m'étais mobilisée pour terminer à la bagarre. C'est une sensation très bizarre".

- Rageant -

"C'est rageant de finir sur une course annulée, mais c'est mieux qu'une course pas régulière", a remarqué Clément Noël, grand espoir du ski tricolore, qui avait une dernière opportunité pour décrocher à 20 ans un premier podium sur le circuit majeur.

"Les deux derniers mois, il n'y a pas grand-chose à jeter. J'ai pu jouer devant sur plusieurs courses d'affilée", a rappelé le Vosgien, au pied du podium aux Jeux et encore à Kranjska Gora (Slovénie).

Le prestigieux trophée de numéro un mondial n'a plus quitté Hirscher depuis le premier sacre en mars 2012 à Schladming, quasiment à domicile.

Ces dernières années, le Salzbourgeois avait anesthésié le circuit sur fond de petite musique insistante. Cette saison, celle également de son doublé en or aux Jeux d'hiver(combiné/géant), il a fait donner les trompettes et les timbales.

Une blessure en août 2017 à l'entraînement -fracture de la malléole latérale de la jambe gauche- lui a révélé toute l'étendue de son répertoire. Pour rester en haut de l'affiche, Hirscher a compris qu'il devait encore plus travailler ses gammes dans les domaines du physique, du mental et du matériel.

"Oui, cela a constitué une incitation à progresser encore. Comme si je n'avais pas le choix", a avoué le champion. Après la fausse note d'entrée (17e du slalom à Levi), l'Autrichien a plané constamment au-dessus de ses rivaux.

Chef de file de l'équipe de France, Alexis Pinturault, pourtant brillant aux Jeux (deux médailles), a souffert tout au long de la saison de la suprématie exercée par Hirscher.

Les chiffres ne trompent pas et les comparaisons tiennent la piste. Par-delà les époques, Stenmark, Maier et Hirscher se sont retrouvés sur l'aile de l'excellence. "Mais le niveau est désormais plus élevé", remarque l'Italien Piero Gros, un des adversaires majeurs de Stenmark.

- Maturité -

A 29 ans, l'âge de la maturité pour le skieur, Hirscher garde le secret sur la suite à donner à son oeuvre. Avec 58 succès sur le circuit majeur, il pointe à la 2e place de tous les temps, mais encore à 28 de la référence Stenmark (86 victoires), qui avait élevé cette "montagne" au bout de 17 saisons dédiées à son sport.

Même s'il devait continuer sur le même rythme que celui imprimé à l'exercice à peine conclu, Hirscher devra encore courir au moins deux saisons pour espérer dépasser Stenmark.

Loin des fastes de Hirscher, l'Américaine Lindsey Vonn s'est rapprochée à quatre unités (82 succès désormais) du record de Stenmark.

Fragilisée par les blessures qui ont émaillé sa déjà longue carrière, notamment aux genoux qui crient grâce, la reine de la vitesse ne veut pas abdiquer à 33 ans, si près du but. "C'est le dernier objectif, et le plus important, de ma carrière", a expliqué la skieuse originaire du Minnesota lors des finales à Äre (Suède).

Une autre Américaine, Mikaela Shiffrin, vise le sommet à plus longue échéance. A 23 ans, elle a déjà totalisé 43 succès en Coupe du monde. Polyvalente, la skieuse du Colorado a une voie royale devant elle.

© 2018 AFP