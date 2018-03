Syrie : Bachar al-Assad rend visite à ses troupes dans la Ghouta orientale

Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu dimanche dans la Ghouta orientale auprès des troupes du régime qui poursuivent une offensive contre le dernier fief rebelle aux portes de Damas.

La présidence syrienne a publié dimanche 18 mars des photos montrant Bachar al-Assad dans le secteur de la Ghouta orientale. Ces clichés présentent le dirigeant syrien en tenue décontractée, entouré par des soldats, près de chars militaires. Il s'agit de sa première visite dans le secteur depuis des années.

"Sur le front dans la Ghouta orientale, le président Assad avec les héros de l'armée arabe syrienne", peut-on lire avec ces photos.

Les photos publiées sur le compte Facebook de la présidence syrienne

Sept ans après le début du conflit syrien, le président Bachar al-Assad, soutenu par la Russie, semble sur le point de reprendre la totalité de ce fief rebelle situé aux portes de Damas.

Dans la Ghouta orientale, les forces de Damas, appuyées militairement par Moscou, ont lancé le 18 février une offensive aérienne d'une rare intensité suivie d'un assaut terrestre avec l'objectif déclaré de reprendre l'enclave rebelle d'où des obus sont tirés sur Damas. Le pouvoir en contrôle désormais plus de 70 %, au prix d'un lourd coût humain, outre des destructions colossales : plus de 1 260 civils, dont plus de 250 enfants, ont été tués et plus de 4 800 blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Première publication : 18/03/2018