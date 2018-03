Equipe de France: pour Deschamps, "la grande majorité des 24" iront au Mondial

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (FRANCE) (AFP) -

"La grande majorité des 24" joueurs convoqués pour les matches amicaux contre la Colombie et la Russie (vendredi et mardi suivant) iront au Mondial, a assuré lundi le sélectionneur Didier Deschamps, qui ne veut "pas de pression" pour la séquence de mars.

Q: Quel est le message aux joueurs pour ce rassemblement?

R: "C'est la dernière étape avant la Coupe du monde. Gagner leur place? Ils l'ont gagnée aujourd'hui puisqu'ils sont là. Les 24 qui sont là ont l'opportunité de pouvoir être en action avec du temps de jeu, ce ne sera pas le cas de ceux qui ne sont pas là. Mais il ne faut pas être obnubilé par gagner des points ou non. Ils ont tous intérêt à être performants individuellement et dans le collectif".

Q: Faut-il réconforter Paul Pogba, peu utilisé à Manchester United?

R: "Sincèrement, je ne sais pas le pourquoi du comment pour le moment. Je n'en ai pas discuté avec Paul, j'en saurai plus certainement. Mais évidemment que c'est une situation qu'il ne doit pas apprécier par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Il ne peut pas être heureux de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui avec son club. J'ai beaucoup de discussions avec les joueurs à chaque stage pour échanger avec eux, avoir leur ressenti, comprendre aussi. Là il y a une parenthèse, c'est l'équipe nationale avec ces deux matches. Les péripéties positives ou négatives de ce week-end ou d'avant, ce n'est plus à l'ordre du jour. Là c'est la concentration sur Colombie et Russie".

Q: Que doit faire de plus Florian Thauvin pour faire partie des 23 au Mondial?

R: "Personne ne sait qui y sera, moi j'en sais un peu plus mais je ne le dirai pas (sourire). Ils ont tous intérêt à donner le maximum, à chaque stage, qu'ils aient quinze minutes, une mi-temps, deux, ils le savent. Mais ça ne doit pas être quelque chose de négatif, je ne veux pas de pression: il faut qu'ils soient en pleine confiance, libérés. Ils ont droit à l'erreur, pas dans les intentions: il faut qu'ils aient tous la même détermination sur les efforts dans le collectif. La grande majorité des 24, s'ils sont en bonne santé, seront là dans la prochaine liste aussi".

Q: S'agit-il d'une répétition ou d'une revue d'effectif?

R: "Un peu les deux. Je ferai en sorte sur les deux matches de concerner un maximum d'entre eux. Des joueurs sont très sollicités, ils peuvent l'être plus ou moins sur la fin de la saison. Je ne vais pas faire la même équipe sur les deux matches, c'est certain".

Q: La charnière qui va débuter la Coupe du monde est-elle déjà claire dans votre esprit ou bien le match à trois va continuer (Varane, Koscielny, Umtiti), sans Kimpembe?

R: "Les trois alterneront d'ici là, probablement sur les deux matches et les amicaux (de préparation, ndlr). Avant l'Euro, Raphaël (Varane) s'était blessé, un des joueurs les plus utilisés. Ces trois joueurs-là se connaissent bien, sont capables de former une doublette. Ils ont joué alternativement ensemble et ça n'a pas nui au rendement de l'équipe ni du secteur défensif. Kimpembe est encore un jeune joueur. Mais même s'il n'a pas encore eu de temps de jeu en sélection, c'est lui qui vient régulièrement dans les quatre défenseurs centraux que je sélectionne, c'est déjà un signe important".

Q: Comment jugez-vous le retour à la compétition d'Ousmane Dembélé?

R: "Il est bien revenu, il a pu enchaîner plusieurs matches sur les trois dernières semaines. Sur le plan athlétique, il est mieux aujourd'hui qu'y a quinze jours. Ses derniers matches prouvent qu'il a retrouvé des jambes, du jus, avec ses qualités de percussion, de vitesse, sa faculté à éliminer. Marquer ou faire marquer, il est là pour ça aussi. Ça n'a pas toujours été le cas, il doit encore s'affirmer pour être plus décisif".

Propos recueillis en conférence de presse

