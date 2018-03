Froid et neige, 13 départements en vigilance orange

PARIS (AFP) -

Le temps restera froid lundi, avec encore de la neige, treize départements de l'île-de-France et de Normandie sont placés en vigilance orange pour neige et verglas, selon le dernier bulletin de Météo-France.

Il s'agit du Calvados, de l'Eure, de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et, du Val-d'Oise, placés dès dimanche après-midi en alerte. Quatre autres départements ont été placés dans la nuit en vigilance orange par Météo-France : la Manche, l'Oise, la Seine-Maritime et la Seine-et-Marne.

La fin de l'alerte est prévue pour lundi 11H00.

La neige continuera de tomber au lever du jour sur la Normandie. Ces chutes de neige s'étendront sur l'est des pays de Loire et jusqu'au nord de la région Centre et donneront en général 1 à 3 centimètres sur les départements placés en vigilance, voire 5 à 8 centimètres localement de l'Eure au Calvados.

Quelques flocons tomberont également sur le nord de la Bretagne. Au fil des heures, cette neige s'atténuera. De petites pluies résisteront tout de même sur la pointe bretonne.

Plus à l'est, des Alpes aux Hauts de France, de faibles précipitations se produiront et donneront un peu de neige le matin et de la pluie en vallée du Rhône. L'après-midi, le temps sera plus sec sur l'ensemble de ces régions mais les nuages resteront nombreux.

Sur l'Aquitaine, de nombreuses averses seront à prévoir toute la journée. Elles s'accompagneront d'orages, et de neige sur les Pyrénées à partir de 600 m, voire jusqu'en plaine en soirée.

Les éclaircies matinales présentes de l'Occitanie à l'Auvergne seront remplacées par les nuages au fil des heures, donnant des averses dans l'après-midi. De la neige pourra tomber jusque dans l'Aude dans la nuit.

Du Languedoc à la Provence le soleil dominera. Le vent d'ouest sera modéré sur la côte. Le temps restera instable en Corse avec de nombreuses averses sur le nord de l'île le matin. La neige tombera sur le relief vers 800/1000 m.

Le vent de nord-est sera sensible sur les côtes de Manche avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h. Sur la côte aquitaine, le vent sera par moments assez fort avec des rafales atteignant les 80/90 km/h.

De faibles gelées seront à prévoir le matin sur la moitié nord. Ailleurs, les températures minimales seront comprises entre 0 et 3 degrés, jusqu'à 4 à 8 degrés en bord de Méditerranée. Les maximales s'échelonneront entre 3 et 7 degrés du Nord-Est à la Bretagne et 6 à 12 degrés ailleurs, 11 à 15 degrés dans le Sud-Est.

© 2018 AFP