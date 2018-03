Un employé consulaire français arrêté en Israël pour trafic d'armes

Un employé français du consulat de Jérusalem est accusé d'avoir transporté 70 pistolets et deux fusils d'assaut entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Il doit comparaître lundi devant la justice israélienne.

Un Français travaillant pour le consulat général de France à Jérusalem a été arrêté par les autorités israéliennes pour avoir convoyé clandestinement des armes entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, indique, lundi 19 mars, le Shin Bet, le service israélien de sécurité intérieure. L’agent consulaire de 24 ans, identifié comme Romain Franck, a été appréhendé en même temps qu'un Palestinien de Jérusalem-Est employé comme agent de sécurité au consulat ainsi que sept autres suspects, précise le Shin Bet dans un communiqué.

Romain Franck a été interpellé le 15 février et doit être présenté lundi à 12 h 30 GMT devant la justice pour une première audience au cours de laquelle lui seront notifiées les charges retenues contre lui. Il est soupçonné d'avoir utilisé un véhicule de sport appartenant au consulat afin de transporter 70 pistolets et deux fusils d'assaut entre la bande de Gaza, administrée par le Hamas, et la Cisjordanie. Il aurait effectué cinq trajets entre les deux territoires palestiniens.

Romain Franck "a agi pour des raisons financières, de sa propre initiative et sans que ses supérieurs en aient connaissance", ajoute le Shin Bet. Selon un responsable du service de la sécurité intérieure, le jeune homme n'était pas animé par des raisons idéologiques ou par une adhésion à la cause palestinienne.

Le jeune homme aurait reçu les armes d'un Palestinien employé au centre culturel français à Gaza. L'utilisation d'un véhicule consulaire lui permettait de bénéficier de contrôles de sécurité allégés au passage du poste-frontière d'Erez entre Gaza et Israël.

"Un incident grave" pris au sérieux par Tel Aviv et Paris

Romain Franck avait été recruté au consulat général de Jérusalem comme "volontaire international", un statut qui permet à de jeunes adultes de bénéficier généralement d'un contrat d'un an, éventuellement renouvelable, pour une expérience professionnelle de terrain à l'étranger.

"Il s'agit d'un incident grave dans lequel l'immunité et les privilèges accordés aux missions diplomatiques en Israël ont été exploités d'une manière cynique pour passer en contrebande des dizaines d'armes qui pouvaient être utilisées pour des attaques terroristes contre des civils israéliens et les forces de sécurité", poursuit le communiqué.

Un porte-parole de l'ambassade de France à Tel Aviv a confirmé que le suspect arrêté par la sécurité intérieure israélienne était "un membre du consulat général à Jérusalem" et a précisé que la France prenait l'affaire très au sérieux et coopérait avec les autorités israéliennes. Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a d’ailleurs rapidement décidé de lever l’immunité diplomatique de Romain Franck, selon Le Figaro, qui a révélé l’affaire.

Ces révélations interviennent une semaine avant le déplacement en Israël et dans les Territoires palestiniens, les 25 et 26 mars, du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Ce voyage ne devrait toutefois pas en être affecté. Les relations diplomatiques entre la France et Israël sont "excellentes", ont ainsi affirmé des sources diplomatiques israéliennes citées par le quotidien israélien Haaretz.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 19/03/2018