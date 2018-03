Neige et verglas: quatre départements du sud en vigilance orange

TOULOUSE (AFP) -

Quatre départements du sud de la France - Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales et Tarn - ont été placés lundi en vigilance orange neige et verglas, a annoncé Météo-France.

La vigilance va débuter lundi à 18h00 pour s'achever mardi à 11h00. Cet "épisode neigeux notable et tardif" nécessite "une vigilance particulière avec des hauteurs de neige conséquente au dessus de 300 à 500 m", selon Météo-France..

"A partir de la soirée et la nuit suivante, les pluies se transformeront en neige lourde et collante sur les départements en vigilance orange. On attend 2 à 5 cm en plaine localement jusqu'à 10cm, 10 à 20cm à partir de 400/500m et 20 à 25 cm au dessus de 500m", poursuit le communiqué.

Des chutes de neige affecteront également dans une moindre mesure les départements du Lot et de l'Aveyron en vigilance jaune neige. A noter également, de fortes chutes de neige sur les Pyrénées au dessus de 400 à 500m.

Treize départements d'Ile-de-France et de Normandie avaient été placés en vigilance orange neige et verglas, avec une fin de l'alerte lundi à 11h00.

