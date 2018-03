Valérie Lemercier, prix Henri-Jeanson 2017

PARIS (AFP) -

L'actrice, réalisatrice et scénariste Valérie Lemercier est la lauréate 2017 du prix Henri-Jeanson qui distingue des personnalités "perpétuant par leur insolence et leur humour la mémoire d'un des plus célèbres dialoguistes du cinéma français", a annoncé lundi la Société des auteurs dramatiques (SACD).

"Valérie Lemercier a révélé très tôt des talents de comédie, mais aussi d?écriture par sa facilité à observer et à imiter le monde qui l'entoure", souligne la SACD dans un communiqué.

Valérie Lemercier est distinguée par le prix Henri-Jeanson "par l'humour, l?insolence, la causticité de ses textes, avec un regard à la fois sarcastique et bienveillant". L'actrice et réalisatrice prépare un film satirique inspiré de la vie de Céline Dion.

Révélée par la série humoristique "Palace" de Jean-Michel Ribes en 1988, Valérie Lemercier s'est distinguée dans de nombreux rôles comiques notamment dans le film "Les Visiteurs" de Jean-Marie Poiré qui lui vaudra le César du meilleur second rôle féminin en 1994.

Pierre Jolivet, Albert Dupontel, Benoît Delépine et Gustave Kervern, Marjane Satrapi, Jean-Loup Dabadie, Michel Blanc, Bertrand Blier (2001), Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, comptent parmi les précédents lauréats du prix Henri-Jeanson.

Journaliste, scénariste, critique et polémiste, Henri Jeanson (1900-1970) est l?auteur des dialogues de 80 films dont "Pépé le Moko", "Entrée des artistes" et "Hôtel du Nord".

