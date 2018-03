Tennis: pour Forget, "il n'y a pas la place" pour deux Coupes du monde

PARIS (AFP) -

"Il n'y a pas la place" pour deux Coupes du monde de tennis, a estimé mardi le directeur du tournoi de Roland-Garros Guy Forget en espérant que la Coupe Davis "prenne l'avantage" sur le projet concurrent porté par l'ATP.

D'ici un peu moins de deux ans, deux compétitions internationales par équipes pourraient être organisées à moins de deux mois d'intervalle: la Coupe Davis - dans une nouvelle formule pas encore validée - sur une seule semaine en novembre 2019, et la World Team Cup que l'ATP souhaite relancer début janvier 2020.

"On pourrait se retrouver avec deux compétitions strictement identiques à quelques semaines d'intervalle. Là, je crois que ce serait extrêmement dangereux... Il n'y a pas la place dans le calendrier pour avoir deux compétitions de ce genre. Quel que soit le format de la Coupe Davis, j'espère qu'elle prendra l'avantage", a affirmé l'ancien N.4 mondial (meilleur classement en 1991).

"A partir du moment où les meilleurs ne la jouent plus, la Coupe Davis perd un peu de sa superbe. Ce n'est peut-être pas le cas en France où cette compétition est très ancrée mais dans d'autres pays c'est le cas", a ajouté le triple lauréat de l'épreuve, en soutenant la nécessité de réformer la vénérable compétition.

"Je ne dis pas que cette solution (proposée par la Fédération internationale) est forcément la bonne mais il faut réfléchir à faire revenir les meilleurs", a-t-il nuancé.

Le 26 février, la Fédération internationale a présenté un projet de refonte totale de la Coupe Davis en proposant de l'organiser non plus pendant quatre tours étalés tout au long de la saison mais sur une semaine et dans une seule et même ville, probablement en Asie, à partir de 2019. Cette réforme, qui doit encore être présentée pour approbation en assemblée générale mi-août à Orlando, a fait l'objet de vives critiques, surtout en France.

La semaine dernière, l'ATP a confirmé son projet de relancer la World Team Cup, une compétition arrêtée en 2012 après 35 ans d'existence, en partenariat avec la Fédération australienne. L'événement pourrait rapporter jusqu'à 1000 points pour le classement mondial alors que la Coupe Davis, dans sa nouvelle version, n'en offrirait toujours pas à ses lauréats.

