Christine and the Queens de retour, en concert à Paris en décembre

PARIS (AFP) -

Christine and the Queens, dont le deuxième album est attendu courant 2018, fera son grand retour sur scène en France, à Paris-Bercy, le 18 décembre, a annoncé mercredi sa maison de disque Because Music.

Avant la France, la Nantaise âgée de 29 ans retrouvera la scène à Los Angeles le 27 octobre, à New York le 31 octobre et à Londres le 20 novembre.

Nul hasard pour celle qui a rencontré un gros succès international avec son premier opus "Chaleur humaine" (2014), écoulé à 1,3 million d'exemplaires à travers le monde, dont 850.000 en France, et qui a fait la couverture du Time Magazine en 2016.

Pour l'heure peu d?informations ont filtré sur le deuxième album de Christine and the Queens, sinon qu'"il sonne fantastiquement bien" et qu'il sera "légèrement différent", selon Nick Huggett, directeur de la création chez Because Music UK, récemment interrogé par le site internet spécialisé Music Week.

Seul indice, sur l'affiche promotionnelle des concerts à venir, une phrase en anglais un brin énigmatique, peut-être extraite d'une chanson à venir: "Girlfriend don't feel like a girlfriend but lover damn, I'd be your lover", écrits sous son nom barré au feutre vert à l'exception de "Chris".

Un nouveau nom de scène, pour la chanteuse lauréate de quatre Victoires de la musique en 2015 et 2016? Le mystère reste entier. En revanche, Héloïse Letissier arbore un nouveau look, avec une coupe de cheveux raccourcie.

La billetterie pour le concert à Bercy sera ouverte lundi 26 mars à 10H00.

© 2018 AFP