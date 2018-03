Deux Américains et un Russe décollent du Kazakhstan pour rejoindre l'ISS

BAÏKONOUR (KAZAKHSTAN) (AFP) -

Un vaisseau spatial russe avec à son bord deux astronautes, un cosmonaute et un ballon de football devant être utilisé pendant la Coupe du monde de football a décollé mercredi soir du cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, pour un vol de deux jours vers la Station spatiale internationale (ISS).

Le Soyouz MS-08 transportant les astronautes américains Drew Feustel et Richard Arnold en vue d'une mission de cinq mois dans la station orbitale en compagnie du cosmonaute russe Oleg Artemiev, le commandant de bord du vaisseau, s'est envolé à 17H44 GMT.

Les trois hommes ont déjà été dans l'espace mais Drew Feustel, 52 ans, et Richard Arnold, 54 ans, ont seulement passé 40 jours dans l'espace à eux deux. Oleg Artemiev, qui a grandi dans une petite ville près de Baïkonour, est plus expérimenté puisque ce cosmonaute de 47 ans a passé 169 jours dans l'ISS au cours de son unique mission spatiale en 2009.

La véritable vedette de ce voyage dans l'espace se nomme Telstar 18 : le ballon officiel du Mondial-2018 de football, organisé du 14 juin au 15 juillet en Russie, a été emporté avec lui par Oleg Artemiev.

"Nous prenons le ballons avec nous. C'est peut-être celui qui sera utilisé pour le premier match de la Coupe du monde", a déclaré mardi le cosmonaute, cité par les agences de presse russes, pendant la dernière conférence de presse avant le décollage.

Son collègue de l'agence spatiale Roskosmos, Anton Chkaplerov, doit ramener le ballon à son retour sur Terre, prévu pour moins de deux semaines avant le match Russie-Arabie saoudite au stade Loujniki de Moscou, qui signera le coup d'envoi de la Coupe du monde.

Drew Feustel, qui a la double nationalité américaine et canadienne, a admis dans une vidéo de la Nasa avoir "un léger vertige", mais a ajouté que cela ne le gênerait pas sur l'ISS, en orbite à 400 kilomètres au-dessus de la planète.

"Jour de lancement ! Merci TOUT LE MONDE pour vos voeux et vos encouragements. Nous sommes prêts à partir !", a-t-il écrit sur Twitter mercredi. Son collègue Richard Arnold, un ancien professeur de science et entraîneur de basket-ball de haut niveau, a seulement passé douze jours à bord de l'ISS au cours d'une brève mission en 2009.

Les trois hommes rejoindront le commandant de l'expédition 55 de l'ISS, le Russe Anton Chkaplerov, ainsi que l'Américain Scott Tingle et le Japonais Norishige Kanai, tous les trois arrivés en décembre.

La Russie fournit à l'ISS son principal module, où se situent les moteurs-fusées, et les vaisseaux russes Soyouz sont le seul moyen d'acheminer et de rapatrier les équipages de la station orbitale depuis l'arrêt des vols des navettes spatiales américaines.

Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire mis en orbite en 1998, qui a coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande part par la Russie et les États-Unis.

Il s'agit d'un des rares domaines de coopération bilatérale non affectés par les fortes tensions entre ces deux pays.

