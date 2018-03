Ecart salarial: la production de "The Crown" présente ses excuses

NEW YORK (AFP) -

La société de production de la série Netflix "The Crown" a présenté ses excuses aux deux acteurs principaux, au centre d'une polémique liée au salaire du comédien qui joue le prince Philip, mieux payé que Claire Foy, qui incarne la reine Elizabeth II.

"Nous voulons nous excuser auprès de Claire Foy et de Matt Smith, de brillants acteurs et des amis", a déclaré Left Bank Pictures, filiale britannique du studio Sony Pictures Television, dans une déclaration transmise mardi à l'AFP.

Left Bank a tenu à préciser que les acteurs n'étaient pas au courant du déséquilibre qui existait entre leurs salaires, lequel relève de la responsabilité du seul studio.

Le studio a exprimé son soutien au mouvement en cours, largement né de l'affaire Weinstein et favorable à une meilleure représentation des femmes dans l'industrie du cinéma et de la télévision, assortie d'un traitement plus égalitaire sur le plan salarial.

Left Bank affirme avoir entamé un dialogue avec la branche britannique du mouvement Time's Up ainsi qu'avec des représentants de l'association ERA 50:50, qui milite pour l'égalité entre hommes et femmes dans les milieux de la télévision et du théâtre au Royaume-Uni.

"A partir de maintenant, personne ne sera mieux payé que la reine", avait affirmé, la semaine dernière, Suzanne Mackie, l'une des productrices de la série, lors d'une conférence en Israël.

Une remise à niveau dont ne profitera pas Claire Foy, qui va être remplacée par Olivia Colman, pour jouer une reine Elizabeth plus âgée dans la saison 3.

