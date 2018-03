Financement libyen : fin de garde à vue pour Nicolas Sarkozy

La garde à vue de Nicolas Sarkozy a pris fin mercredi. L'ex-chef de l'État français était entendu depuis la veille dans l'enquête sur des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi.

La garde à vue de l'ancien chef de l'État français Nicolas Sarkozy dans l'enquête sur des soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi s'est achevée mercredi 21 mars, a appris l'AFP, une information confirmée par les correspondants de France 24 sur place.

"La garde à vue de Nicolas Sarkozy est terminée", a déclaré l'une des sources, sans préciser les éventuelles suites judiciaires décidées par les magistrats. Il peut être remis en liberté, présenté à un juge en vue d'une éventuelle mise en examen ou convoqué ultérieurement. Nicolas Sarkozy était entendu depuis mardi matin, avec une interruption dans la nuit, dans les locaux de l'office anticorruption (Oclciff) à Nanterre près de Paris.

L'un des plus fidèles lieutenants de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, a aussi été interrogé mardi mais en audition libre. "M. Hortefeux a de nouveau assuré qu'il n'y avait pas eu de financement en provenance de Libye ou de quelque pays étranger. En répondant aux nombreuses questions qui lui ont été posées, il a démenti les erreurs et rumeurs qui ont couru sur cette affaire", a déclaré son avocat Jean-Yves Dupeux à l'AFP.

Si les juges estiment avoir assez d'"indices graves et concordants", l'ancien président pourrait être mis en examen pour la troisième fois dans une affaire politico-judiciaire en cours, cette fois pour financement illégal de campagne électorale, a indiqué une source proche du dossier à Reuters.

C'était la première fois que Nicolas Sarkozy était entendu dans ce dossier depuis l'ouverture d'une information judiciaire pour corruption active et passive, trafic d'influence, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et blanchiment en avril 2013.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 21/03/2018