NBA: Portland finit par chuter contre Houston, OKC craque à Boston

LOS ANGELES (AFP) -

Houston est bien la meilleure équipe du moment en NBA: les Rockets ont mis un terme mardi à la série de 13 victoires des Trail Blazers en s'imposant à Portland (115-111), tandis que Oklahoma City a craqué en fin de match à Boston (100-99).

Le choc entre Houston et Portland fut accroché et indécis jusqu'au bout: aucune des deux équipes n'a réussi à prendre plus de dix points d'avance et le leader a changé 17 fois. C'est finalement Houston qui, grâce notamment aux 42 points de son candidat au titre de MVP (meilleur joueur de la saison régulière) James Harden, a décroché une 13e victoire en 14 matches.

"Dans le quatrième quart-temps, nous avons haussé notre jeu et réussi de beaux tirs, a commenté Harden. En défense, à plusieurs reprises nous les avons arrêtés quand il le fallait".

Les Rockets ont ainsi un peu plus assis leur domination sur la conférence Ouest (57 victoires, 14 défaites), où les Trail Blazers sont troisièmes (44 v-27 d) derrière Golden State (53 v-18 d) qui ne jouait pas mardi.

Malgré cette défaite, Portland reste devant Oklahoma City (43 v-30 d) qui n'a cédé que d'un petit point à Boston sur un panier primé de Marcus Morris à une seconde de la sirène.

Sous l'impulsion de Jayson Tatum (23 points, 11 rebonds), en l'absence de Kyrie Irving qui souffre du genou gauche, les Celtics ont mis un terme à la série de 6 victoires du Thunder.

Russell Westbrook (27 points, 8 rebonds et 7 passes) a tenté un ultime tir pour donner la victoire à OKC, mais le ballon a rebondi sur le cercle.

- Pas 'du gâteau' -

Cette fin de match sera difficile à avaler pour le Thunder qui menait encore de 6 points à 25 secondes du terme et était toujours en tête 99-97 à moins de 13 secondes de la sirène, lorsque Carmelo Anthony a manqué deux lancers francs, laissant la balle de match à Morris...

"Ils sont arrivés avec leur équipe au complet et pensaient que ce serait du gâteau", a ironisé ce dernier, d'autant plus grinçant que les Celtics étaient, eux, privés non seulement de leur star Irving, mais également de Marcus Smart, Jaylen Brown et Daniel Theis.

Boston, 2e de la conférence Est (48 v-23 d), reste cependant à distance du leader Toronto (53 v-18 d) qui a remonté un déficit de 8 points dans le dernier quart-temps pour s'imposer 93-86 à Orlando.

"C'était pas beau à voir, mais le boulot a été fait", a commenté le coach des Raptors Dwane Casey, qui craignait que ses joueurs ne soient déconcentrés depuis qu'ils se sont assuré une place en play-offs.

"Il faut être fort mentalement lors de ces matches, a-t-il souligné. Nous ne l'avons pas été durant trois quarts-temps, mais nous y sommes parvenus au quatrième".

En l'absence de DeMar DeRozan, blessé, Kyle Lowry a terminé meilleur marqueur des Raptors avec 25 points, 5 rebonds et 8 passes.

Dans la course aux play-offs, les Minnesota Timberwolves ont fait une bonne opération en dominant les Los Angeles Clippers 123-109: ils sont ainsi 7es de la conférence Ouest (41 v-31 d).

"J'ai eu l'impression que Minnesota avait fait monter la température et que nous ne pouvions supporter la chaleur", a commenté le coach de la franchise californienne Doc Rivers.

Résultats des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés mardi:

Boston - Oklahoma City 100 - 99

Portland - Houston 111 - 115

Orlando - Toronto 86 - 93

Phoenix - Detroit 88 - 115

Utah - Atlanta 94 - 99

Minnesota - LA Clippers 123 - 109

La Nouvelle-Orléans - Dallas 115 - 105

