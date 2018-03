Patinage: James-Ciprès troisièmes avant le libre

PARIS (AFP) -

Les Français Vanessa James et Morgan Ciprès se sont classés troisièmes du programme court couples dominé par les champions olympiques en titre, les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot, aux Championnats du monde de patinage artistique, mercredi à Milan (Italie).

Devant le couple tricolore, récompensé par un score de 75,32 points malgré deux réceptions de sauts approximatives, les notes sont montées très haut : Savchenko et Massot ont récolté 82,98 points, et les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, doubles champions d'Europe en titre, 81,29 points.

James et Ciprès, cinquièmes des récents JO, comptent un peu moins d'un point d'avance sur la quatrième place provisoire à la veille du programme libre.

