Ski halfpipe: Marie Martinod pour la toute dernière fois à Tignes

Comblée aux Jeux, Marie Martinod quitte la scène du ski halfpipe entre frissons et émotion avec une ultime représentation, mercredi et jeudi à Tignes (Savoie) lors de la dernière étape de coupe du monde.

En février, à Pyeongchang, elle a signé la plus belle performance de sa carrière pour récolter l'argent olympique alors, à 33 ans, la championne peut enfin passer la main. Et pour de bon cette fois !

"Je ne sais pas ce que c'est que de faire sa +der+. Mentalement je suis obligée de me projeter, c'est un sport très engagé, c'est du +pipe¨+, c'est dangereux. J'ai peur de me faire prendre de court par l'émotion", confie à l'AFP la skieuse, dont l'art est de glisser à toute vitesse dans des tubes glacés géants en effectuant des figures acrobatiques particulièrement impressionnantes.

Et pourtant! C'est la seconde fois que la Savoyarde prend sa retraite.

Il y a 12 ans, alors qu'elle a déjà une médaille (en bronze) aux prestigieux X Games et un globe de cristal, elle rencontre Max - avec qui elle est mariée aujourd'hui. Elle plaque tout.

Le couple s'achète un bar de nuit et fait un bébé. Quelques années plus tard, le ski halfpipe est reconnu par les grands. Il fera son entrée aux programme des Jeux de Sotchi en 2014.

"Quand j'ai arrêté, je ne savais pas du tout que je reviendrai. J'ai rattaqué en voulant seulement me qualifier pour des Jeux olympiques en me disant qu'il fallait vivre ça. On a revendu notre commerce, je me suis entraînée dur", se souvient-elle.

- 'Boule à facettes' -

Elle accroche la médaille d'argent à Sotchi. Elle surfe sur la vague et profite de ces moments agréables dans les snow parks avant de se blesser. Un saison blanche qui la frustre, elle rempile pour une saison.

Les Jeux de Pyeongchang sont dans deux ans. Martinod n'a plus de sponsors. Loin de s'effondrer, cette pétillante femme aux idées parfois farfelues retrousse les manches: c'est là une excellente opportunité pour repartir sur une nouvelle histoire et de se refaire "un tripe olympique".

"J'ai fait les deux plus belles saisons de ma vie. Et j'ai fait le plus beau run de ma vie le jour des Jeux", glisse-t-elle.

En 2017, elle s'est imposée aux X Games de Aspen (Etats-Unis), a remporté le globe de cristal et s'est offert une médaille d'argent aux Mondiaux.

Alors est-ce que ce sera vraiment la +der+ à Tignes ?

"Oui !", répond-elle. "La première fois que j'ai pris ma retraite, c'était sur un coup de tête. Là c'est plus réfléchi, je sais ce que je vais faire après, j'ai des trucs bien avancés. J'ai mis de l'argent de côté, je ne peux plus faire comme à 22 ans, je me barre avec le mec dont je suis tombée amoureuse".

Celle qui se définit comme une 'boule à facettes' commencera sa nouvelle vie avec un événement indoor qu'elle organise en novembre pour la station d'Albertville. Elle a aussi l'envie de faire du commentaire sportif et rêve d'une émission télé intimiste dédiée aux fous de ski comme elle l'a été et l'est toujours.

Outre Martinod, il y aura du beau monde à Tignes avec les médaillés des JO-2018 chez les hommes - David Wise (USA), Alex Ferreira (USA) et Nico Porteous (NZL) - mais aussi chez les femmes - Cassie Sharpe (CAN), Martinod et Brita Sigourney (USA).

