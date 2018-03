Carrefour déploie en magasin sa solution de paiement mobile sur Android

PARIS (AFP) -

Carrefour a annoncé jeudi le déploiement de sa solution de paiement mobile sur Android, permettant de régler ses achats par smartphone et de réduire le temps passé en caisse, démarche également engagée par d'autres distributeurs.

Après le lancement d'Apple Pay en France dès juin 2016, "Carrefour Pay" constitue une solution de paiement "en un seul geste, sans limite de montant", disponible dans l'ensemble des enseignes en France et dans le monde acceptant le paiement sans contact, explique le distributeur dans un communiqué.

Déjà disponible pour les porteurs de certaines cartes, elle "sera étendue à l'ensemble des cartes bancaires courant 2018 ainsi qu'aux sites de e-commerce de Carrefour en France", ajoute le communiqué.

Accessible depuis l'application mobile du distributeur sur Android, Carrefour Pay, qui intègre carte de fidélité et réductions, permet de réduire le temps de passage en caisse, l'un des freins importants invoqués par les consommateurs pour continuer à aller en magasin.

Pour activer ce mode de paiement, il faut "mettre en contact sa carte bancaire avec son téléphone mobile pour lire les informations de la carte et confirmer son action en entrant le code de sécurité reçu par SMS", explique le groupe de distribution.

A chaque passage en caisse, il est ensuite nécessaire de "déverrouiller le téléphone, puis [de] le poser sur le terminal de paiement pour payer".

Monoprix (groupe Casino) expérimente pour sa part depuis septembre, dans quelques magasins parisiens, un service baptisé "Monop'easy", avant de l'étendre dans tous les "Monop'" (les petits magasins de l'enseigne) au second semestre 2018.

Cette application téléchargeable permet de scanner un certain type de produits aux code-barres adaptés, puis de les déposer dans un panier virtuel avant de régler ses achats grâce à sa carte bleue pré-enregistrée, puis de partir, sans passer en caisse.

Ce service, de type "scan & go", est pour l'instant ciblé sur les "petits paniers".

Quant au groupe Casino, il a mis en place l'application "Casino Max", disponible sur Android et iOS et utilisable dans tous les hypermarchés Géant et supermarchés Casino.

Elle offre la possibilité aux clients, d'un simple clic sur l'application, de générer un code-barre qui est ensuite scanné en caisse, précise le groupe stéphanois.

La fonctionnalité de paiement sur mobile est disponible depuis début mars dans l'ensemble des enseignes concernées.

