Décès de René "Loco" Houseman, champion du monde avec l'Argentine en 1978

BUENOS AIRES (AFP) -

René "Loco" Houseman, champion du monde avec l'Argentine en 1978, est décédé jeudi à 64 ans victime d'un cancer de la langue, a-t-on appris de source officielle.

Dans un style souvent comparé à celui du Brésilien Garrincha, doté d'une grande aisance et du sens du but, cet ancien ailier droit a porté 53 fois le maillot albiceleste entre 1973 et 1979 (12 buts, dont 4 en Coupe du monde).

Protégé de Cesar Luis Menotti, qui se considérait un peu comme son père, Houseman avait également brillé sous la conduite de l'entraîneur au sein de l'équipe des Huracan, champion d'Argentine en 1973.

Après s'être illustré au Mondial-74 en Allemagne, il avait levé le trophée de la Coupe du monde 1978 au stade Monumental de Buenos Aires.

"C'est la vie... elle se termine mal... Nous étions habitués à cette menace ces derniers mois mais il s'en sortait toujours. Cette fois, il n'a pas pu. C'est triste", a commenté Menotti sur la radio Cooperativa à l'annonce du décès.

En 2008, Houseman a été l'un des trois ex champions du monde avec Leopoldo Luque et Julio Villa, à avoir joué "l'autre finale" entre des militants des droits de l'homme et des footballeurs en hommage aux 30.000 disparus de la dictature (1976-1983). Cette rencontre s'était déroulée au stade Monumental, comme la finale de 1978.

"Je pense que ce type de joueur qui avait su conquérir le coeur des foules ne se retrouvera pas de si tôt", a ajouté Menotti.

Né le 19 juillet 1953 dans une famille défavorisée, son comportement rebelle et conflictuel ainsi que son attitude sur les terrains lui avaient valu le surnom de loco (fou).

L'ancien joueur avait aussi eu des problèmes d'alcoolisme.

© 2018 AFP