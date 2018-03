Equipe de France: Pogba, le coup de "Mou"

CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES (FRANCE) (AFP) -

Avec sa nouvelle coiffure blonde et bleue, Paul Pogba a de nouveau fait parler de lui sur les réseaux sociaux en début de semaine. Mais c'est sur le terrain que l'international français est attendu en match amical contre la Colombie vendredi, alors qu'il traverse une passe difficile en club.

A Manchester United, le milieu longiligne de 25 ans semble boudé par son tempétueux entraîneur José Mourinho. Le 13 mars, il n'est entré qu'à l'heure de jeu lors de la déroute contre Séville en 8e de finale retour de Ligue des champions (1-2). Et samedi dernier, il n'a même pas participé à la victoire contre Brighton en FA Cup (2-0).

Ces tensions avec "Mou" ne sont pas nouvelles. Elles sont apparues au grand jour dès fin janvier lors d'une discussion houleuse au bord du terrain, alors que ManU s'inclinait contre Tottenham en Premier League (2-0).

Mais à moins de trois mois de la Coupe du monde, le vague à l'âme de Pogba en Angleterre réveille un débat récurrent sur son statut en équipe de France, où son aisance technique et son potentiel incontestables sont sans cesse mis en balance avec ses performances irrégulières.

- Concurrence -

D'autant que la concurrence est montée d'un cran lors des deux rassemblements des Bleus en octobre et décembre, en l'absence du Mancunien, blessé à la cuisse gauche.

Plein de culot, Corentin Tolisso a enchaîné quatre titularisations convaincantes, notamment en Bulgarie (1-0), match crucial des qualifications au Mondial en octobre, puis contre le Pays de Galles (2-0) en amical en novembre, signant une superbe passe décisive. Le Munichois est toutefois incertain contre la Colombie vendredi, à cause d'une contusion au tibia qui l'a empêché de participer à l'entraînement collectif.

Pour autant, Pogba est-il toujours inamovible ? "Intrinsèquement, je pense qu'il est meilleur que Tolisso ou (Adrien) Rabiot", assure à l'AFP Fred Lipka, ancien responsable du centre de formation du Havre, où "La Pioche" (le surnom de Pogba) a fait ses classes.

"Mais c'est à lui de le prouver et c'est d'abord une question mentale", poursuit-il tout en relativisant les difficultés actuelles du Red Devil. "On en fait tout un plat, on cherche un petit peu la petite bête mais c'est un problème sportif habituel. Et le problème de Manchester ne peut pas se résumer au seul Paul Pogba."

Le sélectionneur Didier Deschamps est aussi venu à son secours à deux reprises en conférence de presse. "Ponctuellement, qu'il puisse avoir un passage un peu plus difficile oui, mais je sais ce que Paul est capable de faire. Ca ne change pas ce que je pense de lui", a d'abord dit DD en révélant sa liste la semaine dernière.

- 'Une parenthèse' -

"Évidemment, il ne peut pas être heureux de ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui avec son club", mais "là il y a une parenthèse, c'est l'équipe nationale avec ces deux matches, les péripéties positives ou négatives de ce week-end ou d'avant, ce n'est plus à l'ordre du jour", a insisté le technicien lundi à Clairefontaine.

Lors de la campagne de qualification, Pogba, 49 sélections au compteur, a pu être décevant, nonchalant, énervant parfois, mais a aussi marqué un but capital lors du déplacement aux Pays-Bas (1-0).

Et puis, il fait partie des cadres de l'équipe de France finaliste de l'Euro-2016, avec ses deux gros matches contre l'Islande puis l'Allemagne en quart et en demie.

Plus tôt dans la compétition, le joueur d'1,91 m avait déçu, encore, et s'était compliqué la vie avec une polémique autour d'un geste assimilé à tort ou à raison à un bras d'honneur lors du match contre l'Albanie. Mais "Pogboom" s'était réveillé au meilleur moment. Son but rageur de la tête contre les Islandais avait fait taire les critiques.

Avec le printemps et cet ultime rassemblement des Bleus avant le Mondial, le débat Pogba fait pourtant son retour, poussant ses coéquipiers à lui manifester son soutien, Antoine Griezmann en tête: "Il a la confiance du coach, notre confiance, on a besoin d'un Paul souriant et bon sur le terrain, et qu'il remette les choses dans l'ordre. A lui de prouver ou de montrer que ça reste le joueur qu'il est".

Par Adrien DE CALAN

© 2018 AFP