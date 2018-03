France : première journée de mobilisation pour cheminots et fonctionnaires

Grande et belle manifestation à #Grenoble ce #22Mars2018 pour défendre le service public et toutes les solidarités sociales : droit du travail, retraites, mais aussi les lignes ferroviaires du quotidien et le statut de celles&ceux qui les font vivre.

"Plutôt #Cheminots que PDG !" pic.twitter.com/FR0MRM0eT1