Le journal Ebdo s'arrête, son éditeur en cessation de paiement

Le magazine Ebdo va cesser de paraître trois mois après son lancement, faute de lecteurs, et son éditeur s'est déclaré en cessation de paiement, ont indiqué ses fondateurs jeudi à l'AFP.

Ils ont reconnu un "échec commercial", en raison de ventes décevantes qui se sont ajoutées au retrait d'investisseurs et de deux banques. Rollin Publications a demandé la nomination d'un administrateur judiciaire pour "préserver l'activité" des revues XXI et 6mois qu'il édite également, et sauvegarder une partie de ses 63 emplois.

