Mondiaux de patinage: Chen chasse ses démons olympiques

PARIS (AFP) -

L'étoile montante du patinage artistique américain Nathan Chen a chassé ses démons olympiques en dominant le programme court messieurs aux Championnats du monde, jeudi à Milan (Italie).

Il y a un mois aux JO-2018, Chen, prétendant à l'or, s'était écroulé sous la pression sur le titre "Nemesis" de Benjamin Clementine et ses 82,27 points l'avaient fait échouer au dix-septième rang du programme court. Son programme libre étincelant ne lui avait permis de remonter qu'à la cinquième place.

En récoltant 101,94 points sur la glace italienne, le jeune Américain de 18 ans s'est évité de revivre un tel naufrage et s'est idéalement placé pour conquérir une première couronne mondiale.

"Par rapport à mon programme court des JO, c'est certainement une rédemption et j'en suis très content", a estimé Chen.

"J'utilise ici ce que j'ai appris aux JO", a-t-il ajouté.

"Mais il y a eu beaucoup de petites erreurs. Ce n'était pas parfait et c'est la perfection que je cherche à atteindre", a tempéré le patineur de Salt Lake City, qui prévoit "cinq quadruples sauts" dans son programme libre.

Six, comme il l'avait tenté en Corée, "est très exigeant, très risqué", a expliqué Chen.

Au classement, suivent le Russe Mikhail Kolyada (100,08), qui a alterné le bon et le moins bon cet hiver, et un autre Américain, Vincent Zhou (96,78), dix-sept ans seulement.

Déception en revanche pour le vice-champion olympique et du monde en titre Shoma Uno. Celui qui porte tous les espoirs du Japon en l'absence de l'icône Yuzuru Hanyu, retourné soigner sa cheville droite après avoir réussi l'exploit de conserver l'or olympique, ne pointe qu'au cinquième rang (94,26), à plus de sept points de Chen, derrière le Chinois Boyang Jin (95,85).

Le programme libre prévu samedi matin couronnera un patineur pour la première fois, aucun champion du monde (ni Hanyu, ni l'Espagnol Javier Fernandez, ni le Canadien Patrick Chan) n'étant engagé en Lombardie.

Le premier titre mondial de la semaine sera attribué en soirée dans la catégorie couples. Les Allemands Aljona Savchenko et Bruno Massot ont fait un premier pas vers le doublé JO-Mondiaux en remportant le programme court mercredi devant les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov et les Français Vanessa James et Morgan Ciprès (75,32).

