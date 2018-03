NBA: San Antonio confronté au mystère Leonard

LOS ANGELES (AFP) -

Jouera, jouera pas? San Antonio ne sait toujours pas s'il pourra compter sur son meilleur marqueur Kawhi Leonard, blessé à une cuisse, d'ici la fin de la saison régulière, voire pour les play-offs en cas de qualification.

Alors qu'il ne leur reste plus que dix matches pour garantir leur qualification pour les play-offs, les Spurs ont organisé, selon la presse américaine jeudi, une réunion de crise samedi dernier, ouverte uniquement aux joueurs, pour avoir des éclaircissements sur la situation de Leonard, en interrogeant le principal intéressé.

Adrian Wojnarowski, journaliste très respecté de la chaîne de télévision ESPN, a décrit "une ambiance tendue et forte en émotions".

Selon Wojnarowski, "plusieurs joueurs ont fait part de leur frustration et confusion et ont regretté le fossé qui s'est ouvert entre Leonard et les Spurs (...) Leonard leur a répondu qu'il avait une bonne raison pour ne pas jouer".

L'un des joueurs des Spurs, Danny Green, a aussitôt réagi à cet article sur son compte Twitter en écrivant: "On ne peut pas avoir plus faux, lol".

Un journaliste du San Antonio Express News, Jabary Young, a réfuté l'idée selon laquelle "l'ambiance était tendue": "Kawhi a été surpris, mais ses coéquipiers voulaient avoir des informations venant de lui, pas de la presse, ils le soutiennent", a-t-il expliqué.

Le vétéran argentin Manu Ginobili avait de son côté déclaré avant la victoire de son équipe contre Washington (98-90) mercredi que Leonard "ne reviendrait pas cette saison": "Cela ne nous aide pas de penser qu'il peut revenir", a expliqué le quadruple champion NBA.

Leonard, blessé à une cuisse depuis mai dernier, n'a disputé que neuf matches cette saison, le dernier en janvier.

Sans leur efficace ailier (25,5 points par match la saison dernière), les Spurs ont dégringolé jusqu'à la 10e place de la conférence Ouest, remettant en cause leur qualification pour les play-offs qu'ils ont toujours disputés depuis 1998.

Mais la franchise texane a repris des couleurs et vient de remporter ses cinq derniers matches, dont son duel contre Golden State (89-75), pour se replacer à la 6e place à l'Ouest (42 v-30 d).

