Tennis: Serena Williams battue d'entrée par Naomi Osaka à Miami

MIAMI (AFP) -

L'Américaine Serena Williams, l'ancienne N.1 mondiale de retour sur le circuit après 14 mois d'absence, a été battue mercredi dès le 1er tour du tournoi WTA de Miami, par la jeune Japonaise Naomi Osaka, 6-3, 6-2.

Williams, devenue mère pour la première fois en septembre et qui a bénéficié d'une invitation en Floride, enchaîne un second revers consécutif, après celui contre sa soeur Venus au 3e tour d'Indian Wells le 12 mars.

Osaka, 22e joueuse mondiale à 20 ans, conserve elle la bonne dynamique de son titre surprise dimanche à Indian Wells, le premier de sa carrière. Elle affrontera au tour suivant l'Ukrainienne Elina Svitolina (4e).

Williams a refusé de s'exprimer devant la presse à l'issue de son match. La WTA pourrait décider décider de lui infliger une amende pouvant atteindre 1.000 dollars.

Une heure et demie plus tard, la joueuse de 36 ans a publié un bref communiqué: "chaque tournoi est pour moi l'opportunité de mieux comprendre ce que je dois améliorer pour atteindre mon meilleur niveau. Naomi a fait un grand match. Pour ma part, je me projette en avant afin de continuer à progresser chaque jour. Je remercie mes fans de continuer à me soutenir à chacun des étapes des cette incroyable retour".

Résultats de la 2e journée, disputée mercredi:

Simple dames (1er tour):

Océane Dodin (FRA) bat Verónica Cepede (PAR) 6-4, 6-7 (3/7), 6-3

Alizé Cornet (FRA) bat Bethanie Mattek-Sands (USA) 6-2, 7-5

Victoria Azarenka (BLR) bat Catherine Bellis (USA) 6-3, 6-0

Carina Witthöft (GER) bat Tatjana Maria (GER) 6-3, 6-4

Zarina Diyas (KAZ) bat Jennifer Brady (USA) 7-5, 7-6 (10/8)

Su-Wei Hsieh (TPE) bat Katie Boulter (GBR) 6-4, 7-5

Ekaterina Makarova (RUS) bat Timea Bacsinszky (SUI) 6-2, 2-6, 6-4

Monica Niculescu (ROU) bat Yulia Putintseva (KAZ) 6-2, 6-4

Yafan Wang (CHN) bat Markéta Vondrou?ová (CZE) 6-2, 4-6, 7-6 (7/0)

Alison Riske (USA) bat Magda Linette (POL) 1-6, 6-0, 6-2

Aryna Sabalenka (BLR) bat Madison Brengle (USA) 6-1, 6-4

Naomi Osaka (JPN) bat Serena Williams (USA) 6-3, 6-2

Natalia Vikhlyantseva (RUS) bat Rebecca Peterson (SWE) 7-5, 6-1

Varvara Lepchenko (USA) bat Viktorija Golubic (SUI) 6-4, 5-7, 7-5

Danielle Collins (USA) bat Irina Begu (ROU) 6-1, 6-1

