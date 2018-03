Golg: Johnson détrôné dès la 2e journée du Championnat du monde de match-play WGC

LOS ANGELES (AFP) -

Le tenant du titre et N.1 mondial, l'Américain Dustin Johnson, a été éliminé dès la deuxième journée du Championnat du monde de match-play de golf, jeudi à Austin (Texas).

Johnson a subi sa deuxième défaite en deux matches: battu par l'Autrichien Bernd Wiesberger la veille, il s'est incliné face au Canadien Adam Hadwin sur le score de 4 et 3.

"Je m'attendais vraiment à ce que Dustin joue beaucoup mieux", a admis Hadwin.

Johnson ne peut plus terminer à la première place du groupe 1, qualificative pour le tableau principal à élimination directe qui débute samedi.

Autre éliminé de renom, l'Espagnol Jon Rahm, 3e mondial, qui a concédé lui aussi sa deuxième défaite, face à l'Américain Chez Ravie (1 up).

En revanche, le Nord-Irlandais Rory McIlroy s'est relancé en dominant le Vénézuélien Jhonattan Vegas (2&1).

"J'ai retrouvé un bon contrôle de la balle, cela m'a permis de le mettre sous pression d'entrée", s'est félicité l'ancien N.1 mondial, vainqueur dimanche du prestigieux Arnold Palmer Invitational.

Le Français Alexander Lévy, battu la veille pour son entrée en lice, est venu à bout de l'Américain Charley Hoffman (1 up).

Le Championnat du monde de match-play est l'un des quatre tournois WGC de l'année, les plus importants et mieux dotés après ceux du Grand Chelem.

Le match-play est un format de compétition où deux joueurs s'affrontent sur un parcours et l'unité de score est le trou, et non pas les coups.

Les résultats de la 2e journée:

. Groupe 1

Adam Hadwin (CAN/N.38) bat Dustin Johnson (USA/N.1) 4 & 3

Kevin Kisner (USA/N.32) bat Bernd Wiesberger (AUT/N.52) 5 & 4

. Groupe 2

Justin Thomas (USA/N.2) bat Patton Kizzire (USA/N.48) 3 & 1

Francesco Molinari (ITA/N.21) bat Luke List (USA/N.60) 3 & 2

. Groupe 3

Chez Reavie (USA/N.43) bat Jon Rahm (ESP/N.3) 1 up

Kiradech Aphibarnrat (THA/N.28) bat Keegan Bradley (USA/N.63) 1 up

. Groupe 4

Jordan Spieth (USA/N.4) bat Li Hao Tong (CHN/N.34) 4 & 2

Patrick Reed (USA/N.19) bat Charl Schwartzel (RSA/N.49) 1 up

. Groupe 5

Cameron Smith (AUS/N.46) bat Hideki Matsuyama (JPN/N.5) 1 up

Patrick Cantlay (USA/N.30) bat Yusaku Miyazato (JPN/N.53) 1 up

. Groupe 6

Rory McIlroy (NIR/N.6) bat Jhonattan Vegas (VEN/N.44) 2 & 1

Brian Harman (USA/N.18) bat Peter Uihlein (USA/N.57) 3 & 2

. Groupe 7

Sergio Garcia (ESP/N.7) bat Dylan Frittelli (RSA/N.41) 2 up

Xander Schauffele (USA/N.20) bat Shubhankar Sharma (IND/N.62) 3 & 1

. Groupe 8

Jason Dufner (USA/N.42) bat Jason Day (AUS/N.8) 3 & 1

James Hahn (USA/N.56) bat Louis Oosthuizen (RSA/N.25) 3 & 1

. Groupe 9

Tommy Fleetwood (ENG/N.9) bat Kevin Chappell (USA/N.33) 7 & 6

Ian Poulter (ENG/N.58) bat Daniel Berger (USA/N.26) 2 & 1

. Groupe 10

Paul Casey (ENG/N.10) bat Kyle Stanley (USA/N.45) 4 & 2

Russell Henley (USA/N.51) bat Matthew Fitzpatrick (ENG/N.31) 2 & 1

. Groupe 11

Bubba Watson (USA/N.35) bat Marc Leishman (USA/N.11) 3 & 2

Branden Grace (RSA/N.23) bat Julian Suri (USA/N.64) 2 & 1

. Groupe 12

Tyrrell Hatton (ENG/N.12) bat Brendan Steele (USA/N.36) 3 & 2

Alexander Levy (FRA/N.55) bat Charley Hoffman (USA/N.22) 1 up

. Groupe 13

Alex Noren (SWE/N.13) bat Thomas Pieters (BEL/N.39) 5 & 4

Tony Finau (USA/N.29) bat Kevin Na (USA/N.61) 3 & 2

. Groupe 14

Phil Mickelson (USA/N.14) bat Satoshi Kodaira (JPN/N.40) 1 up

Charles Howell (USA/N.59) bat Rafa Cabrera Bello (ESP/N.17) 3 7 1

. Groupe 15

Webb Simpson (USA/N.37) bat Pat Perez (USA/N.15) 2 & 1

Kim Si-woo (KOR/N.50) bat Gary Woodland (USA/N.24) 5 & 3

. Groupe 16

Matt Kuchar (USA/N.16) bat Yuta Ikeda (JPN/N.47) 1 up

Ross Fisher (ENG/N.27) bat Zach Johnson (USA/N.54) 2 up

