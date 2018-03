Top 14: Toulouse grimpe encore et enfonce Paris

PARIS (AFP) -

Toulouse a fait un pas de plus vers la phase finale du Top 14 en s'imposant 37-33 chez un Stade Français à réaction et toujours menacé par la zone rouge, samedi lors de la 22e journée.

Avec cette victoire, le Stade Toulousain prend provisoirement la 2e place du classement derrière Montpellier et en attendant le match du Racing 92 dimanche à Lyon.

Le club parisien a assuré en fin de match le bonus défensif sur une dernière pénalité de Jules Plisson (80e) et prend provisoirement la 11e place. Mais Agen (12e) et les relégables Oyonnax (13e) et Brive (14e), avec respectivement 1, 3 et 6 points de moins, n'ont pas encore joué.

Les Parisiens ont livré une belle bataille - quatre essais partout - mais ont trop fonctionné à réaction, courant après le score pendant 70 minutes.

Car Toulouse a pris l'avantage dès la 9e, profitant d'une erreur du demi de mêlée parisien Arthur Coville qui dégageait directement en touche. Le centre Mjekevu, qui avait remplacé Florian Fritz au dernier moment, ouvrait le score (0-7).

Paris s'est battu mais a offert trop de munitions à l'adversaire. Notamment deux essais sur interception: le premier de la fusée Cheslin Kolbe, qui anticipait la passe de Jonathan Danty pour Marvin O'Connor (20e, 3-12), le second de Maxime Médard sur une passe trop évidente de Sekou Macalou (67e, 23-34).

Sur le 3e essai toulousain, inscrit par Kolbe pour son doublé (46e), c'est la défense parisienne qui s'est montrée trop tendre.

En attaque, le Stade Français s'est démené: la passe au pied de Plisson pour Jimmy Yobo (24e), qui marquait de justesse au fond de l'en-but malgré la présence de Médard, est l'un des plus beaux essais de la saison.

Celle, sautée, du capitaine Sergio Parisse pour le doublé du même Yobo, après que Djibril Camara a semé la zizanie dans l'axe, s'est révélée tout aussi efficace et très bénéfique juste avant la pause (37e, 13-20).

Après deux derniers sursauts, des essais d'Antoine Burban (53e) et de Clément Daguin (72e), le compte n'y était toujours pas (30-37) et Plisson, dont les deux transformations ratées (24e, 37e) coûtent cher au final, a toutefois assuré le bonus.

Waisea a eu une dernière munition mais lâchait le ballon (80e+3), offrant la victoire à Toulouse.

