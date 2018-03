GP d'Australie: "Beaucoup de travail pour rattraper Mercedes", confie Vettel

MELBOURNE (AFP) -

"Il reste encore beaucoup de travail pour rattraper Mercedes", a estimé dimanche l'Allemand Sebastian Vettel, pourtant vainqueur au volant de sa Ferrari du Grand Prix d'Australie, première manche de la saison de Formule 1, devant le favori britannique Lewis Hamilton (Mercedes).

Q: Qu'avez-vous ressenti au moment où la voiture de sécurité virtuelle a neutralisé la course ?

R: "Lorsque la première Haas s'est arrêtée, j'étais déçu qu'elle ne soit pas déclenchée. Quand j'ai vu la deuxième arrêtée, j'ai su que c'était le moment. Même si la course était gelée, d'un seul coup j'étais rempli d'adrénaline. Il fallait rentrer aux stands et essayer de sortir en tête devant Lewis (Hamilton), tout en étant à la limite. J'y suis parvenu et ensuite, j'ai dû lui résister. Je n'ai pu me relâcher un peu que durant les cinq derniers tours".

Q: Comment avez-vous construit cette victoire un peu inespérée ?

R: "On a eu un peu de chance. J'avais du mal à suivre Lewis et Kimi (Räikkönen, son coéquipier chez Ferrari, ndlr), mais je me battais. Mes pneus ne fonctionnaient pas bien, je priais pour une voiture de sécurité... et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons eu de la réussite. Mais même si l'intervention de la voiture de sécurité a joué un rôle, je pense que nous avons fait le maximum en tant qu'équipe. Donc lorsqu'une occasion s'est présentée, nous avons été en mesure de la saisir. On a fait nos devoirs avant la course, en évaluant les divers scénarios possibles, et après le départ on a pu tenir un bon rythme. Lewis, lui, était sous pression car s'il était rapide, il ne l'était pas autant qu'il aurait dû l'être pour se mettre à l'abri".

Q: Ce succès est de bon augure pour la suite de la saison...

R: "Il reste encore beaucoup de travail pour rattraper Mercedes. On était plus rapide l'an passé à la même époque. Si vous regardez les écarts tout le week-end, nous ne sommes pas encore à leur hauteur. J'ai besoin de prendre un peu plus de confiance au volant de la monoplace, qui n'est pas encore au niveau que nous espérions. Mais c'est super d'avoir deux voitures sur le podium ici".

Propos recueillis en conférence de presse.

