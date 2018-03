Top 14: Toulon est candidat

PARIS (AFP) -

Toulon, en humiliant le champion Clermont 49-0, neuf mois après la finale de Top 14 perdue contre ce même adversaire, s'est affirmé comme un sérieux candidat à la succession de l'ASM, dimanche lors de la 28e journée.

. Un monde d'écart

Neuvième, Clermont venait dans la Rade sans véritable espoir de rattraper le train pour la phase finale. Mais les bonnes nouvelles s'accumulaient pour ce rendez-vous: 3 victoires de suite en mars, retours des demis Morgan Parra, blessé depuis janvier, et de l'ouvreur Camille Lopez, blessé depuis octobre.

Avec une défense aux abois, Clermont est retombé dans ses travers à Mayol. Les Toulonnais se sont régalés des approximations auvergnates, en particulier les plaquages manqués (38), inscrivant 7 essais, dont le 21e de la saison pour Chris Ashton qui égale le record de Napolioni Nalaga.

Battu la semaine dernière à Oyonnax (29-26), le RCT a connu une semaine tendue avec les convocations des entraîneurs adjoints dans le bureau du président Mourad Boudjellal. Qui doit être rassuré ce dimanche: sa ligne de trois-quarts de rêve (Radradra-Bastareaud-Fekitoa-Tuisova, plus Ashton à l'arrière) a assuré le spectacle et le RCT a fait avec cette victoire bonifiée un pas de plus vers la phase finale.

. Montpellier souverain, Castres décroché

Le RCT prend provisoirement la 3e place au Racing 92, qui tentera de la récupérer en clôture dimanche (21h00) à Lyon. De quoi espérer se battre avec le club francilien et Toulouse, vainqueur du Stade Français (37-33) à Paris, pour décrocher la 2e place et éviter ainsi les barrages.

Car la première, qui offre le même privilège, devrait revenir à Montpellier, qui a surclassé Castres samedi (45-7). Avec ce 9e succès bonifié à domicile en 11 rencontres, le MHR compte un solide matelas d'avance - 8 points - sur l'actuel 3e. De quoi survivre à un calendrier dantesque (La Rochelle, Toulon, Pau, Lyon).

La phase finale s'éloigne en revanche pour les Castrais, qui ont subi leur 4e défaite sur les 3 dernières journées. Dépassés dans l'engagement, les Tarnais le sont aussi au classement, avec 5 points de retard sur le 6e, Pau.

. Brive respire

Les Béarnais ont assuré le bonus offensif face à Oyonnax (33-12) et restent bien placés, collés à La Rochelle (5e), qui a fait de même après la sirène face à Bègles-Bordeaux (31-20).

Privé de son ouvreur vedette Ben Botica, absent de dernière minute, Oyonnax a vu sa série - quatre succès de rang - s'arrêter net au Hameau. Et redevient lanterne rouge après la victoire de Brive sur Agen (15-12).

Les Corréziens ont souffert pour se débarrasser d'Agenais qui ont eu le ballon pour l'emporter en fin de match. Ces derniers repartent avec un précieux bonus offensif et pointent en tête (11e) du match à quatre pour le maintien, à égalité de points avec le Stade Français (12e), 2 points devant Brive (13e) et 3 devant l'USO (14e).

Agen recevra dans deux semaines Oyonnax, qui accueillera Brive la semaine suivante, en déplacement chez le Stade Français lors de l'avant-dernière journée. La course pour le maintien sera intense jusqu'au bout.

