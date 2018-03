De la chute de Moubarak au règne sans partage de Sissi : 7 ans de bouleversements en Égypte

De la révolution de 2011 à la présidentielle de 2018 où Abdel Fattah al-Sissi est quasiment assuré d'être réélu, l'Égypte a connu sept années de changements. Chronologie.

Les Égyptiens votent à partir de lundi 26 mars pour élire leur président dans un scrutin sans surprise qui devrait donner à l'homme fort du pays, Abdel Fattah al-Sissi, un deuxième mandat. L'aboutissement de sept ans de transformations et de bouleversements ayant profondément changé l'Égypte. Retour en date-clés.

La révolution de 2011

Le 25 janvier 2011, des manifestations massives contre Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 1981, débutent. Dominée par des slogans demandant son départ, la contestation s'est inspirée de la révolte tunisienne qui a poussé le président Zine el-Abidine Ben Ali à la fuite.

Le 1er février, plus d'un million de personnes défilent dans le pays. Sur la place Tahrir, au Caire, l'épicentre de la contestation, une marée humaine se regroupe.

Le 11 février, Moubarak démissionne et remet ses pouvoirs au Conseil suprême des forces armées. La répression du soulèvement a fait au moins 850 morts.

La victoire des Islamistes

De novembre 2011 à janvier 2012, lors des élections législatives, les islamistes remportent près des deux tiers des sièges de députés, dont un peu plus d'un tiers pour les Frères musulmans. En juin, le Parlement est dissous en raison d'un vice juridique.

Le 30 juin 2012, le candidat des Frères musulmans Mohamed Morsi devient le premier président égyptien élu démocratiquement (51,73 %). Il est le premier islamiste et le premier civil à présider le pays.

En août, il écarte le maréchal Hussein Tantaoui, ministre de la Défense, et le remplace par le général Abdel Fattah al-Sissi, chef du renseignement militaire.

Destitution de Morsi, arrivée de Sissi

Le 3 juillet 2013, après des manifestations monstres réclamant le départ de Mohamed Morsi, Abdel Fattah al-Sissi et l'armée le destituent et l'arrêtent. Le président déchu dénonce alors un coup d'État et appelle ses partisans à défendre sa "légitimité".

Le 14 août, les forces de l'ordre lancent l'assaut sur deux places du Caire où campaient des milliers de pro-Morsi. Environ 700 d'entre eux sont tués, selon les chiffres officiels.

Le 25 décembre 2013, le gouvernement déclare officiellement les Frères musulmans "organisation terroriste".

En mai 2014, Sissi est élu président (96,9 %). En janvier, une nouvelle Constitution, renforçant les pouvoirs de l'armée, avait été approuvée. Fin 2015, un nouveau Parlement, très largement acquis au nouveau président, est élu.

Abdel Fattah al-Sissi se lance dans une répression féroce contre les pro-Morsi, dont des milliers sont arrêtés, ainsi que contre l'opposition libérale, neutralisée.

Une série d'attentats jihadistes

Le pays est la cible de multiples attentats meurtriers depuis 2013, menés principalement par l'organisation État islamique (EI) qui s'attaque aux forces de sécurité, surtout dans la péninsule du Sinaï (nord-est).

Le 31 octobre 2015, les 224 occupants d'un Airbus A321 russe périssent dans le crash de leur appareil dans le Sinaï, revendiqué par l'EI.

Le 24 novembre 2017, une attaque non revendiquée contre une mosquée dans le Sinaï fait plus de 300 morts. L'EI est soupçonné d'être derrière cet attentat, le plus meurtrier de l'histoire récente de l'Egypte.

En février 2018, l'armée lance une vaste opération "antiterroriste" dans le Sinaï, toujours en cours.

L'aide économique

Le 11 novembre 2016, le Fonds monétaire international (FMI) approuve un prêt de 12 milliards de dollars à l'Egypte, en difficulté économique. Peu avant, le gouvernement avait lancé un vaste programme de réformes économiques.

La libération d'Hosni Moubarak

Le 24 mars 2017, Hosni Moubarak, acquitté dans son procès pour meurtre de manifestants lors de la révolution de 2011, est libéré. Il quitte l'hôpital militaire du Caire, où il a passé l'essentiel de ses six ans de détention.

Abdel Fattah al-Sissi, soutenu à l'international

Le 3 avril, le président américain Donald Trump rend un hommage appuyé à Abdel Fattah al-Sissi, en visite à Washington, jugeant qu'il fait "un travail fantastique".

Le 23 avril, le président égyptien se rend en Arabie saoudite pour sceller le dégel entre les deux pays.

En octobre, Abdel Fattah al-Sissi reçoit à Paris un soutien appuyé du président Emmanuel Macron.

La visite du président russe Vladimir Poutine au Caire deux mois plus tard est marquée par la confirmation d'un contrat pour construire la première centrale nucléaire égyptienne.

Une élection en forme de formalité

Le 23 janvier 2018, l'ancien chef d'état-major Sami Anan est interpellé et exclu de la présidentielle de mars, quelques jours après l'annonce de sa candidature.

Plusieurs autres adversaires potentiels de Abdel Fattah al-Sissi ont été écartés ou découragés. Un seul autre candidat est en lice : Moussa Mostafa Moussa, qualifié par l'opposition de faire-valoir.

Le 13 février, quatorze organisations des droits de l'Homme jugent le scrutin "ni libre ni équitable".

