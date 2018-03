Hommage national au gendarme Arnaud Beltrame mercredi aux Invalides

La cérémonie d'hommage national au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué la semaine dernière dans les attaques de Carcassonne et Trèbes, dans l'Aude, aura lieu mercredi aux Invalides à partir de 11h30, a annonce l'Élysée.

Une cérémonie publique en hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué vendredi 23 mars par le tueur jihadiste de l'Aude après s'être substitué à une otage dans du supermarché Super U de Trèbes, aura lieu mercredi 28 mars aux Invalides, en présence d'Emmanuel Macron, a annoncé l'Elysée lundi 26 mars.

Elle débutera à 11H30, en présence de sa famille et des familles des victimes de l'attaque terroriste de Carcassonne et Trèbes, a indiqué l'Élysée, en précisant que, "accompagné de son épouse, le président de la République prononcera un éloge funèbre".

"Respect et admiration de la Nation tout entière"

Grièvement blessé par l'assaillant dans le Super U de Trèbes, le gendarme Beltrame, âgé de 44 ans, a succombé samedi à ses blessures. Sa mort a suscité émotion et hommages. Il est "tombé en héros" et mérite "respect et admiration de la nation tout entière", a déclaré le président Emmanuel Macron.

Le jihadiste, qui était muni d'une arme de poing, d'un couteau de chasse et de trois engins explosifs artisanaux selon une source judiciaire, a été abattu par les forces de l'ordre après la prise d'otage.

Avec AFP

Première publication : 26/03/2018