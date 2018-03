Il y a 50 ans mourait Iouri Gagarine, le premier homme dans l'espace

PARIS (AFP) -

Premier homme à voyager dans l'espace, Iouri Gagarine est mort il y a un demi-siècle dans un mystérieux accident d'avion, sept ans seulement après avoir accompli cet exploit historique largement exploité par la propagande soviétique.

Son odyssée de 108 minutes dans l'espace le 12 avril 1961 éleva le cosmonaute blond aux yeux bleus âgé de 27 ans au rang de héros national, statut qui perdura même après la chute de l'Union soviétique en 1991.

- De modestes débuts -

Iouri Gagarine naît le 9 mars 1934 à Klouchino, un village situé à 150 km à l'ouest de Moscou. Ses parents travaillent dans un kolkhoze (ferme collective).

Sa scolarité est interrompue par l'invasion des nazis en 1941, qui réquisitionnent leur isba. Il est contraint de se réfugier avec sa famille dans une cabane en torchis.

Passionné par les avions depuis son enfance, Gagarine s'inscrit dans un club aéronautique amateur à 20 ans puis rejoint une école de pilotage militaire.

- 1,60 mètres -

Devenu pilote de chasse, Iouri Gagarine se porte volontaire en 1959, comme 19 autres militaires, pour apprendre à piloter "un tout nouveau type d'appareil".

Bientôt, le groupe se réduit à six volontaires, parmi lesquels se trouve Gagarine. Sa petite taille, aux alentours d'1,60 mètre, joue en sa faveur.

En avril 1961, il est désigné pour effectuer le premier vol de l'homme dans l'espace.

La mission est dangereuse: sur 48 chiens envoyés dans l'espace par l'URSS, 20 ont péri. Il n'a que 27 ans. Sa femme, une infirmière, vient de lui donner une deuxième fille.

- "C'est parti!" -

Le 12 avril à 09H07 (heure de Moscou), Iouri Gagarine lance d'une voix joyeuse "C'est parti!" juste après le décollage de sa capsule Vostok qui va le mettre en orbite à 250 km au-dessus de la Terre.

A 09H12, il déclare par radio: "Je vois la Terre, c'est magnifique".

A 10H57, il atterrit non loin de Saratov, près de la Volga.

Jusqu'à la fin des années 80, le monde a cru - photos à l'appui - que le héros était revenu sur terre dans sa capsule. En réalité le Vostok ne possédant pas de rétro-fusée, Gagarine s'est éjecté à 7.000 mètres du sol, et finit sa descente en parachute. Il accrédite cette thèse jusqu'à sa mort au cours de dizaines de conférences qu'il donne en URSS et en Occident.

- Cloué au sol -

Nikita Krouchtchev s'entiche du "cosmonaute numéro Un" et en fait sa plus puissante arme de propagande. Il l'envoie en "mission de paix" aux quatre coins du monde où il rencontre par exemple la reine Elizabeth II ou Fidel Castro.

Devenu un symbole trop important, le régime décide de le "protéger" en lui interdisant de reprendre les commandes d'un avion.

Le cosmonaute passe beaucoup de temps dans des réceptions et on le voit épaissi sur des images de télévision. "Tout le monde voulait porter des toasts avec Gagarine à l'amitié, à l'amour et à des milliers d'autres raisons", rapporte le général Kamanine, commandant le corps des cosmonautes soviétiques.

Le jeune homme supporte mal cette interdiction de voler et doit batailler contre ses supérieurs pour reprendre l'entraînement. Il est finalement retenu parmi l'équipe d'astronautes réunie pour préparer le premier voyage russe vers la Lune (qui n'eut jamais lieu).

- Obscur accident -

Le 27 mars 1968, Iouri Gagarine se tue aux commandes d'un avion d'entraînement. Son avion de chasse MiG-15 s'écrase au sol dans la région de Vladimir, au nord-est de Moscou. Il a 34 ans.

Pendant deux jours, le secret est gardé sur sa disparition. L'enquête, tenue secrète, n'a pas établi les circonstances exactes de sa mort et avec les années, les rumeurs les plus folles, du meurtre par le KGB jusqu'à un enlèvement par les extraterrestres, ont circulé.

Cinquante ans plus tard, des documents déclassifiés avancent un scénario selon lequel Gagarine a man?uvré pour éviter un ballon météorologique. Mais rien n'est sûr.

Des centaines de milliers de Russes assistent aux funérailles nationales du héros, dont les cendres sont placées dans les murailles du Kremlin, juste derrière le mausolée de Lénine, parmi les grands hommes de l'Union soviétique.

