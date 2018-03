Mondial-2018: le Russe Igor Akinfeev, fidèle au poste

MOSCOU (AFP) -

Fautif lors du Mondial-2014, impuissant pendant l'Euro-2016 et coupable à la Coupe des Confédérations 2017, Igor Akinfeev est parfois moqué hors de ses frontières mais toujours indiscutable en Russie, pays qu'il n'a jamais voulu quitter.

A 31 ans, le dernier rempart du CSKA Moscou sera encore celui de la sélection russe durant la Coupe du monde 2018, organisée à domicile (14 juin-15 juillet). Les grandes compétitions internationales, Igor Akinfeev en garde pourtant un souvenir amer.

En 2014, celui qui a alors 28 ans dispose encore d'une bonne réputation. Mais sur une frappe molle, un arrêt tranquille a priori, Igor Akinfeev encaisse le premier but casquette du Mondial, face à la Corée du Sud (1-1). Sa sélection ne s'en remettra pas et quittera la compétition dès le premier tour.

S'il ne sera pour rien dans la faillite des Russes à l'Euro-2016 (élimination au premier tour), sa fébrilité réapparait un an plus tard. La Russie joue sa qualification en demi-finale de la Coupe des Confédérations contre le Mexique. Une victoire est nécessaire et le portier n'a pas été irréprochable sur l'égalisation sud-américaine.

Les Russes poussent, touchent les montants, semblent en mesure de faire basculer la partie. Une sortie ratée, un attaquant mexicain qui surgit et Igor Akinfeev élimine presque à lui seul la Russie.

En Europe, Akinfeev, c'est aussi un record dont il se passerait volontiers. Entre le 1er novembre 2006 et le 22 novembre 2017, le gardien du CSKA Moscou a joué 43 matches consécutifs de Ligue des Champions en encaissant au moins un but.

Le natif de Vidnoïe, dans la banlieue de Moscou, vaut pourtant mieux que cette mauvaise réputation. Bon sur sa ligne, il a souvent sauvé les siens. Contre le Brésil en amical vendredi dernier (3-0), le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour les Russes sans quelques arrêts réflexe de leur capitaine, abandonné comme souvent par sa défense.

- Très attaché à la Russie -

Tout avait pourtant bien commencé pour l'éternel portier du CSKA, qu'il a rejoint dès l'âge de quatre ans. Il n'a pas 17 ans lorsqu'il dispute son premier match professionnel. Un an plus tard, en avril 2004, il fait ses débuts en sélections face à la Norvège. Il compte aujourd'hui 105 capes sous le maillot russe (89 buts encaissés).

Il totalise plus de 550 matches avec le CSKA, avec lequel il a remporté six championnats de Russie (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016), six coupes de Russie (2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013) et une Coupe de l'UEFA (2005).

Un Euro-2008 réussi permet même à celui qui est alors souvent cité parmi les meilleurs gardiens du monde d'apparaître sur les tablettes de clubs anglais. Sir Alex Ferguson fait son éloge, on dit Arsenal intéressé mais le joueur, très attaché à la Russie et à la foi orthodoxe, ne répondra jamais à ces appels du pied.

"Il y a des années, j'ai dit qu'il pourrait être le meilleur du monde. Il fait des petites erreurs, mais je pense qu'il a encore le temps pour laisser son nom dans l'histoire", a dit de lui Oliver Kahn.

Depuis "l'Araignée noire" Lev Yashin, seul gardien de but à avoir remporté un Ballon d'or et dont la silhouette orne l'affiche du Mondial-2018, les gardiens de but occupent une place à part dans le c?ur des Russes.

Après Yashin, les Russes ont eu leur lot de grands gardiens, de Rinat Dasaev à Sergei Ovchinnikov, mais aucun n'a atteint le statut que possède Igor Akinfeev aujourd'hui.

Après sa boulette du Mondial-2014, le sélectionneur russe de l'époque, Fabio Capello, disait "n'avoir jamais envisagé de le changer (car) c'est un des meilleurs du monde". Le successeur de l'Italien, Leonid Sloutski, en fit son capitaine.

Arrivé après l'Euro-2016, Stanislav Cherchesov l'a confirmé dans ce statut et si les listes du technicien moustachu sont critiquées en Russie, la place d'Akinfeev n'est jamais remise en cause par les suiveurs de la "Sbornaïa".

Mais contre la France mardi, et plus encore au Mondial-2018 organisé à domicile, Igor Akinfeev devra montrer que ses démons l'ont quitté. "Soit il nous offrira une performance vraiment marquante dans les buts, soit il deviendra un 'mème Internet' pour l'éternité", résume le populaire site internet d'information Business Insider.

