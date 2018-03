Tortures et séquestration suivie de mort: 5 à 30 ans de réclusion pour les cinq accusés

AMIENS (AFP) -

Des peines de cinq à 30 ans de réclusion ont été prononcées mardi par la cour d'assises de la Somme contre cinq personnes, dont quatre accusées de tortures et séquestration suivie de mort sur Christophe Rambour entre fin 2011 et début 2012.

Le principal accusé, Na Rin Bun, soupçonné d'être l'instigateur de sévices comme des brûlures, des coups, des entailles et des humiliations répétées, avant d'avoir découpé et incinéré le corps, a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle. Sa soeur Nari Bun a écopé de 21 ans et le compagnon de celle-ci, Gilles Lefèvre, de 18 ans.

