Bleus: Martial, Thauvin, Ben Yedder... les perdants de mars

SAINT-PÉTERSBOURG (AFP) -

Pour ces trois attaquants, le rassemblement de mars était un vrai test afin d'obtenir une place au Mondial en Russie: Anthony Martial, Florian Thauvin et Wissam Ben Yedder font partie des grands perdants des matches amicaux des Bleus contre la Colombie et la Russie vendredi et mardi.

D'autres internationaux sont sur la corde raide comme Adrien Rabiot ou ont encore un effort à faire pour arracher leur billet pour la Coupe du monde.

. Ce sera dur

Bien sûr, Martial, Thauvin et Ben Yedder ne sont pas encore condamnés à regarder le Mondial à la télévision, car comme le dit souvent Didier Deschamps, il y a les "impondérables" (blessures des autres internationaux) ou l'espoir, pour ces trois-là, de terminer la saison en boulet de canon. Mais leur situation s'annonce tout de même délicate, dans un secteur de jeu très concurrentiel, d'autant que le blessé Nabil Fekir pourrait revenir.

Dans les grandes largeurs, Martial, titularisé en Russie, est passé à côté de son match. L'attaquant de 22 ans a toutefois deux atouts: son nombre de sélections (18, dont un bon match contre l'Allemagne) et son appartenance à un gros club, Manchester United malgré son statut de remplaçant. Pas sûr que cela suffise au sélectionneur pour la liste du 15 mai alors que le Marseillais Dimitri Payet n'a pas dit son dernier mot.

Pour Thauvin et Ben Yedder, ces matches de mars sont assez cruels. Le premier n'était même pas du voyage en Russie à cause d'une blessure aux ischio-jambiers qui l'a obligé à regagner Marseille en plein milieu du rassemblement international. "Flotov" ne compte que trois bouts de matches en Bleu et sa très belle saison à l'OM (16 buts, 10 passes décisives en Ligue 1) est ternie par ses difficultés à élever son niveau face aux gros clubs français comme le PSG.

Quant à Ben Yedder, il gardera probablement un souvenir paradoxal de cette première convocation en équipe de France, à 27 ans. L'attaquant de Séville n'a eu droit qu'à un quart d'heure de jeu contre la Colombie, sans parvenir à se montrer. Si Alexandre Lacazette se remet de sa blessure au genou, il pourrait lui repasser devant, à moins que Deschamps renonce à trouver une doublure à Olivier Giroud, en misant sur la polyvalence de Kylian Mbappé.

. Encore un doute

Rabiot aussi est sur le fil du rasoir. Le "duc de Paname", comme on le surnomme au PSG, est loin d'être aussi souverain en équipe de France. On se souvient de son entrée en jeu très difficile en Bulgarie (1-0), à la 34e minute, après la sortie sur blessure de N'Golo Kanté. Il n'a pas fait beaucoup mieux lors de la victoire en Russie mardi (3-1) en perdant trop de ballons. Son rôle au PSG demeure un avantage. Et il n'est que 5e dans la hiérarchie des milieux des Bleus, ce qui l'expose moins. Apprécié par Deschamps, Moussa Sissoko pourrait toutefois troubler le jeu, grâce à ses états de service et sa capacité à jouer au milieu ou ailier droit.

Le Barcelonais Ousmane Dembélé était lui aussi très attendu après son absence de près de dix mois en sélection, à cause de sa longue blessure à la cuisse gauche. Après une entrée pas inintéressante contre la Colombie, "Dembouz" n'a guère convaincu à Saint-Pétersbourg, en étant beaucoup trop discret. L'attaquant de 20 ans garde toutefois un potentiel intéressant pour provoquer et accélérer le jeu comme l'explique régulièrement Deschamps. A lui d'enchaîner en club après son premier but en Catalogne, contre Chelsea en Ligue des champions. Il bénéficie aussi des circonstances avec l'opération à la cheville de son concurrent Kingsley Coman, qui va devoir lutter pour tenter de revenir à temps.

Au poste de latéral gauche, le petit nouveau Lucas Hernandez ne s'est pas particulièrement distingué. Derrière Lucas Digne, le défenseur de l'Atletico Madrid n'a pas modifié la donne dans un secteur de jeu sinistré et où tout dépendra de la convalescence de Benjamin Mendy qui rêve de revenir à temps après sa rupture des ligaments croisés. Sur le côté droit, Benjamin Pavard a aussi été plus discret que lors du précédent rassemblement. Attention à l'éventuel retour de Mathieu Debuchy, qui retrouve des couleurs à Saint-Etienne.

Le 20 mars, sur LCI, Deschamps expliquait avoir "au grand maximum" encore "quatre ou cinq interrogations" pour son annonce du 15 mai. S'il a dissipé ses doutes, c'est surtout par élimination.

Par Adrien DE CALAN

© 2018 AFP