Le dessin animé Olive et Tom revient sur les écrans français

Un remake du dessin animé footballistique "Captain Tsubasa", grand succès des émissions pour enfants en France sous le nom d'"Olive et Tom", va arriver sur les écrans français début avril, a annoncé mercredi la plateforme Anime Digital Network, qui le diffusera.

Le premier épisode de cette saison aux dessins modernisés, qui raconte les aventures d'un génie du football, sera disponible en version sous-titrée dès le lundi 2 avril à 20H05, seulement une heure après sa diffusion au Japon.

Comme la série originale, cette série (52 épisodes de 25 minutes) se concentre sur les tomes 1 à 14 du manga "Captain Tsubasa", publiés au Japon par Yôichi Takahashi à partir de 1981. Un nouvel épisode sera diffusé chaque lundi, visionnable gratuitement pendant un mois sur Anime Digital Network via son site et ses applications pour smartphones ou Android TV, Chromecast et Apple TV.

La première adaptation en série de Captain Tsubasa avait été diffusée à partir de 1983 sur plus de 40 chaînes à travers le monde, avec deux saisons en dessins animés. Le manga avait également été décliné en jeux vidéo.

En France, la série avait d'abord été diffusée à partir de 1988 sur La Cinq, avant de devenir une des séries phares du Club Dorothée sur TF1, puis d'être reprise par France 5 et Canal+.

Lancée en 2013, la plateforme Anime Digital Network (ADN) est spécialisée dans l?animation japonaise en vidéo à la demande.

