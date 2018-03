Mondial-2018: les Bleus guère plus avancés

SAINT-PÉTERSBOURG (AFP) -

Défaite 3-2 face à la Colombie, victoire 3-1 contre la Russie et 21 joueurs en action: la séquence de mars n'a pas vraiment permis à l'équipe de France de progresser en vue de la Coupe du monde et a surtout confirmé son irrégularité.

. Constante inconstance

Sur leurs sept derniers rassemblements, les Bleus n'ont remporté qu'une fois les deux (ou trois) matches d'une même fenêtre internationale (c'était en octobre 2017: Bulgarie 1-0 et Belarus 2-1). Une équipe ambitieuse pour le Mondial est supposée savoir enchaîner les victoires.

Les Bleus ont aussi affiché une incapacité récurrente à maîtriser un match dans son ensemble, et le mois de mars n'a fait qu'accentuer cette tendance, avec une "panne de courant" - dixit Didier Deschamps - en deuxième période face aux Colombiens, par manque d'agressivité, et une première période apathique contre la Russie (63e au classement Fifa).

"On a toujours cette capacité à se créer des occasions, à marquer", s'est rassuré DD après la victoire saint-pétersbourgeoise.

Il est vrai que les vice-champions d'Europe ont marqué au moins deux buts dans chacun de leurs cinq derniers matches, et ont parfois tutoyé l'excellence, avec la très bonne tenue globale face à l'Allemagne (2-2 mi-novembre) ou la première demi-heure contre la Colombie.

Encore faut-il être souverains sur la durée, car l'agrégation de talents individuels n'a toujours pas produit le collectif talentueux attendu.

. Liste encore floue

"J'ai encore un peu plus de réponses qui vont nourrir ma réflexion. Il faudra choisir, mais il y a encore du temps, les joueurs ont encore beaucoup de matches à jouer d'ici la date de communication de la liste" prévue le 15 mai, a dit Deschamps mardi soir.

Il est logique que le sélectionneur se laisse du temps plutôt que d'abattre des cartes que pépins et méformes pourraient rebattre. Son propos de début de rassemblement - "la grande majorité des 24 joueurs seront dans la prochaine liste" - n'a en tout cas pas été étayé sur le terrain.

Le noyau dur (les trois gardiens, Varane, Koscielny, Umtiti, Sidibé, Digne, Pogba, Kanté, Tolisso, Matuidi, Mbappé, Griezmann, Giroud) ne s'est guère épaissi que de Lemar, qui a repris le fil de son histoire en Bleu, outre Kimpembe présent dans toutes les listes. Soit 17 noms sur les 23 attendus.

Le milieu Rabiot et les ailiers Dembélé et Martial, qui semblaient partants pour le Mondial, n'ont pas affermi leur position après des prestations en demi-teinte, et les autres joueurs convoqués pas davantage. Des éléments proches du groupe comme Sissoko, Payet ou Debuchy, ou les blessés Fekir et Coman, ont donc encore leur carte à jouer.

. Mbappé et Kanté installés

Au moins un flou persiste à chaque ligne de l'équipe-type, mais Mbappé et Kanté l'ont a priori définitivement intégrée.

Si Griezmann reste le leader d'attaque de Deschamps, Mbappé est de plus en plus prépondérant: sur les huit derniers buts français, il en a marqué deux et a délivré trois passes décisives.

Le Parisien de 19 ans, qui portait le prestigieux N.10 en mars, devient incontournable que ce soit sur l'aile droite, où il est le plus souvent utilisé comme au PSG, ou comme mardi en pointe, où il offre un profil différent de celui de Giroud.

Kanté, incomparable récupérateur (11 ballons récupérés mardi), est devenu le pilier du milieu. Il avait été victime durant l'Euro-2016 du passage au 4-4-2, au profit de la doublette Pogba-Matuidi; dorénavant, c'est lui qui repousse sur le banc un de ces deux-là en cas de 4-4-2.

. La défense en chantier

Le revers face aux Colombiens a confirmé un mal récurrent: en 2017, et à l'exception de la réception des Pays-Bas fin août (4-0), les Bleus ont encaissé au moins deux buts à chaque fois qu'ils ont été confrontés à une équipe un tant soit peu huppée (France-Espagne 0-2, Suède-France 2-1, France-Angleterre 3-2, Allemagne-France 2-2). Au Mondial, cela pourrait leur être fatal.

Varane, Koscielny et Umtiti restent en balance pour constituer la charnière centrale. Mais l'étoile de chacun, sans s'éteindre, a pâli subitement.

Varane a rouvert le débat sur son manque d'agressivité et de leadership; Koscielny connaît une saison délicate à Arsenal et ses douleurs chroniques aux tendons d'Achille l'empêchent désormais d'enchaîner les rencontres; et Umtiti, qui paraissait devenir le repère défensif, vient de connaître deux matches difficiles, en concédant le penalty donnant la victoire aux Colombiens puis en se montrant fébrile face aux Russes.

Chez les latéraux, c'est le grand flottement. Côté titulaires, Sidibé, en souffrance face aux Colombiens, n'apporte toujours pas toutes les garanties, et Digne non plus. Les inexpérimentés Pavard et Hernandez n'ont pas (encore ?) l'étoffe internationale. A gauche, le retour de Mendy sur les terrains sera scruté.

