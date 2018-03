The Kills, Amadou & Mariam, Django Django rejoignent Solidays

PARIS (AFP) -

Le rock fiévreux de The Kills, l'afro-funk d'Amadou & Mariam, la pop psychédélique de Django Django s'invitent à la programmation du déjà très éclectique Solidays, qui célèbre cette année ses 20 ans.

Dix-sept noms supplémentaires ont été annoncés par les organisateurs du festival qui mêlera musique et prévention contre le sida, sur l'hippodrome de Longchamp les 22, 23 et 24 juin.

Parmi eux, le groupe soul français Her, le trio pop nord-irlandais Two Door Cinema Club, le trio électro-rock marseillais Nasser ou encore l'électro minimale de Molécule.

Ces artistes s'ajoutent à une affiche plutôt attractive: David Guetta, Jain, Shaka Ponk, DJ Snake, IAM, Nekfeu, Bigflo & Oli, Eddy de Pretto, Juliette Armanet, Arnaud Rebotini, Feu! Chatterton, Therapie Taxi, L'Impératrice, Shame...

Premier festival de renom à s'être monté en région parisienne, Solidays est un des plus fréquentés de France. Son record d'affluence a été de 204.000 spectateurs en 2016.

Mais l'an passé, la fréquentation a lourdement décru (169.000 festivaliers), en raison d'une concurrence de plus en plus forte à Paris et alentour, avec notamment l'arrivée du Lollapalooza, et deux autres festivals déjà installés, Rock en Seine et We Love Green.

Cette 20e édition est en tout cas partie sur de bonnes bases puisque les "Pass 2 jours" sont épuisés. Restent disponibles les "Pass 3 jours" à 89 euros et les billets jour à 46,50 euros.

Chaque année, les fonds recueillis à Solidays permettent à Solidarité Sida de mettre en place des actions de prévention et de soutenir les malades dans plus de 20 pays.

© 2018 AFP