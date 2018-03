Top 14: la finale 2018 programmée à 20h45

PARIS (AFP) -

Le coup d'envoi de la finale du Top 14 2018, qui aura lieu le 2 juin au Stade de France, a été fixé à 20h45, mercredi par la Ligue nationale de rugby (LNR).

Celle de Pro D2, le 6 mai au stade Ernest-Wallon de Toulouse, débutera à 15h00.

Le comité directeur de la LNR, réuni mardi et mercredi, a également voté la mise en place pour 2018-2019 d'un fonds de 500.000 euros, répartis entre les clubs recevant au moins deux fois le dimanche à 16h50, le match phare de chaque journée de saison régulière. Cette somme sera versée au prorata du nombre de réceptions.

Cette mesure fait écho aux critiques du président de Toulon Mourad Boudjellal, qui avait annoncé fin novembre ne plus vouloir jouer le dimanche s'il n'était pas "indemnisé à notre juste valeur". Il estime perdre de l'argent ce jour-là car son stade est moins rempli et les frais de personnel sont supérieurs.

La LNR a par ailleurs fait un point intermédiaire sur le dispositif JIFF (Joueurs issus des filières de formation): au terme de la 20e journée de Top 14 (10-11 mars), trois clubs (Oyonnax, Pau et Stade Français) étaient en retard sur leur moyenne à atteindre à la fin de la saison régulière, sous peine de perdre des points au départ de la prochaine.

La Ligue a aussi annoncé la fondation, avec le syndicat des joueurs professionnels (Provale), de la PDM Association (Players Development Managers Association), qui a pour but "d'institutionnaliser l'accompagnement socio-professionnel des joueurs de TOP 14 et PRO D2 dans la conduite de leur carrière et dans l'anticipation de leur reconversion".

Elle verra le jour la saison prochaine et salariera plusieurs "PDM" par zone géographique, chacun ayant sous sa responsabilité cinq ou six clubs.

Enfin, la LNR a nommé l'ancien sélectionneur et international Pierre Villepreux comme membre du Comité d'Ethique et de Déontologie, organe de la Fédération.

