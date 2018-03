Wall Street en ordre dispersé, surveille le secteur technologique

NEW YORK (AFP) -

Wall Street a ouvert en ordre dispersé mercredi, toujours affectée par un recul des valeurs technologiques mais rassurée par une révision en hausse de la croissance américaine: le Dow Jones prenait 0,17% et le Nasdaq perdait 0,44%.

La place new-yorkaise avait terminé en forte baisse mardi, lestée par la lourde chute de plusieurs valeurs du secteur technologique dans un marché encore fébrile à cause des menaces de guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine: le Dow Jones avait lâché 1,43% et le Nasdaq 2,93%.

