Visite en Corée du Nord pour le président du CIO Thomas Bach

Le président du Comité international olympique Thomas Bach est en visite à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Un séjour diplomatique qui s'inscrit dans la volonté du mouvement olympique de jouer un rôle dans le rapprochement des deux Corées.

Promesse tenue pour le patron du mouvement olympique. Le Comité international olympique (CIO) a officialisé, jeudi 29 mars, une visite en Corée du Nord de son président Thomas Bach, dans ce qui apparaît comme une nouvelle initiative diplomatique dans la péninsule après les JO d'hiver de Pyeongchang.

Thomas Bach "est actuellement en visite en République populaire démocratique de Corée", a indiqué le CIO dans un communiqué, précisant que cette visite faisait suite "à une invitation du Comité national olympique nord-coréen", invitation lancée lors de discussions en janvier à Lausanne sur la participation de la Corée du Nord aux JO de Pyeongchang.

L'agence de presse sud-coréenne Yonhap avait rapporté plus tôt que Thomas Bach avait été vu jeudi à l'aéroport à Pékin avant d'embarquer dans un avion d'Air Koryo, la compagnie nord-coréenne, à destination de Pyongyang jeudi après-midi.

D'autres médias avaient publié des photos de l'Allemand au comptoir d'enregistrement. La délégation du CIO est arrivée jeudi à Pyongyang, a précisé le Comité, et quittera le pays samedi (le 31 mars) au matin.

Les JO 2020 et 2022 en perspective

Lors de la visite de Thomas Bach, les discussions porteront "sur le développement du sport en République populaire démocratique de Corée suite à la participation réussie" de ses athlètes aux JO d'hiver de Pyeongchang, ainsi que sur la préparation d'athlètes nord-coréens "en vue d'une qualification et d'une participation aux Jeux olympiques d'été 2020 à Tokyo, d'hiver 2022 à Pékin et aux éditions des Jeux olympiques de la jeunesse 2020 et 2022", a ajouté le CIO.

Le Comité avait annoncé pendant les derniers Jeux d'hiver, qui se sont déroulés du 9 au 25 février, que son président se rendrait en Corée du Nord après les JO, à une date qui restait à fixer.

Ces Jeux ont entraîné un rapprochement considérable entre le Sud et le Nord isolé, qui y a envoyé des athlètes, représentants du régime et majorettes. Une équipe féminine unie, rassemblant des Nord et des Sud-Coréennes, avait également participé au tournoi de hockey sur glace.

Des sportifs des deux Corées avaient défilé ensemble lors de la cérémonie d'ouverture, au cours de laquelle le président sud-coréen, Moon Jae-in, avait serré la main à la sœur du dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un.

Depuis lors, le Nord et le Sud ont décidé d'organiser un sommet le mois prochain, et Kim Jong-un a effectué son premier voyage à l'étranger en tant que dirigeant cette semaine en Chine, pour y rencontrer le président chinois Xi Jinping.

Un sommet entre le dirigeant nord-coréen et le président américain, Donald Trump, doit aussi être organisé.

Avec AFP

Première publication : 29/03/2018