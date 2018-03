Fils de Sophie Pétronin, otage au Mali : "Je pense que ma mère est vivante"

Le fils de Sophie Pétronin, la seule otage française détenue dans le monde, affirme avoir des indices indiquant que sa mère est encore en vie, tout en espérant obtenir une preuve de vie formelle. De retour du Niger, il exprime des doutes sur le fait qu’elle soit entre les mains du leader jihadiste malien Iyad Ag Ghali, soulignant les divisions qui règnent entre les factions jihadistes dans le Sahel.

Regrettant l’attitude des autorités françaises, Sébastien Chadaud a demandé sur le plateau de France 24 au président Macron de clarifier sa position. Il explique que le chef d'État est en droit de refuser de négocier avec les preneurs d’otages mais qu’il faut dans ce cas-là qu’il le dise et assume le fait que cela condamne sans doute sa mère. Et il affirme que lui et sa famille vont tout faire de leur côté pour obtenir sa libération malgré les mots d’ordre des autorités françaises de rester en dehors de cette affaire. Enfin, il lance un message à sa mère, lui demandant de s’accrocher et lui promettant de tout mettre en œuvre pour la faire revenir.

Par Marc PERELMAN