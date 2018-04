Cameroun : la star du foot Samuel Eto'o candidat à la présidentielle ?

Dans un entretien au magazine Jeune Afrique, la star du football Samuel Eto'o annonce qu'il est candidat à la présidentielle au Cameroun. Poisson d'avril ou vraie candidature ? Il ne serait pas le premier footballeur à se rêver président.

Après la récente élection de George Weah comme président du Libéria, une autre star du football africain se verrait bientôt à la tête de son pays. Samuel Eto'o, le célèbre attaquant camerounais, passé par les clubs les plus prestigieux d'Europe, annonce au magazine Jeune Afrique son intention de se présenter à l'élection présidentielle au Cameroun, prévue en octobre 2018.

Évidemment, l’annonce est à prendre avec des pincettes car nous sommes le 1er avril. Afrikmag avait d’ailleurs déjà plaisanté à ce sujet en 2016. De plus, les déclarations du footballeur camerounais à Jeune Afrique ont de quoi dérouter, même si elles restent dans l’esprit de ce personnage hors-norme. Florilège : "Quand on a joué avec John Terry, ce ne sont pas quelques milices séparatistes qui peuvent vous effrayer" ou encore "Samuel Eto’o a dit non au Real Madrid, alors que George Weah a dit oui au Paris Saint-Germain."

Toujours est-il que derrière la probable plaisanterie se cache une rumeur persistante sur sa candidature à la présidentielle du Cameroun. Samuel Eto’o avait laissé entendre en août 2017 qu’il avait "toujours rêvé de faire la politique, mais qu’il attendait". Avant d’ajouter : "Bah on dirait bien que le moment tant attendu est enfin là !". Le footballeur n’a d’ailleurs jamais caché ses engagements sociaux mais élude souvent la question de son entrée en politique.

Première publication : 01/04/2018