Foot européen : Manchester City et le Bayern Munich se rapprochent du titre

Le dénouement de la Premier League et de la Bundesliga se rapproche, avec les nouveaux succès de Manchester City et du Bayern Munich. Les deux clubs, toujours en lice en Ligue des champions, pourraient être sacrés dès la prochaine journée.

• Premier League : City champion dès la semaine prochaine?

Victorieux samedi sur la pelouse d’Everton (1-3), Manchester City n’est toujours pas officiellement champion d’Angleterre. Un honneur qui pourrait lui revenir dès la semaine prochaine, si les Skyblues s’imposent lors de la 33e journée, à l’occasion de la réception de… Manchester United.

Probablement résigné, le voisin des Citizens regarde surtout derrière puisqu’il reste deuxième après son succès contre Swansea (2-0), mais garde Liverpool dans son sillage. Menés à Crystal Palace, les Reds sont allé chercher une victoire au forceps grâce à l’excellent Mohamed Salah (1-2). Derrière le trio de tête, Tottenham s’accroche grâce aux trois points pris sur la pelouse de Chelsea, désormais décroché (1-3).

• Liga : Messi arrache un point pour le Barça

Mené 2 à 0 par le FC Séville jusqu’à la 87e minute, le FC Barcelone est allé chercher un point précieux grâce à Suarez puis Messi, qui ont marqué coup sur coup (2-2), et permis aux Blaugrana de conserver un matelas de neuf points en tête de la Liga. Un sauvetage bienvenu, puisque derrière le Barça, les trois poursuivants se sont imposés.

L’Atletico Madrid a galéré contre le Deportivo La Corogne (1-0), tout comme Valence face à Leganés (0-1). Le Real Madrid, lui, n’a eu aucun souci à se défaire de Las Palmas (0-3), préparant ainsi idéalement son quart de finale aller de Ligue des champions face à la Juventus Turin, mardi soir.

• Ligue 1 : duel olympique pour le podium

En l’absence du PSG et de l’AS Monaco, exemptés pour cause de finale de Coupe de la Ligue, l’OM et l’OL étaient sous les feux des projecteurs, ce week-end, à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1. Un duel pour la troisième place qui n’a toujours pas basculé puisque l’OM s’est difficilement imposé à Dijon (1-3), imité dimanche soir par Lyon, vainqueur de Toulouse (2-0).

En bas de tableau, les choses se compliquent fortement pour le Losc. Les Lillois, qui ont été battus lors de la réception du SC Amiens (0-1), sont avant-derniers du classement à sept journées de la fin.

• Serie A : Naples décroche, la Juve file vers le titre

Grosse opération pour la Juventus Turin en tête de la Serie A. Victorieuse de l’AC Milan en clôture de la 30e journée, la Vieille Dame a parfaitement profité de la contre-performance de Naples contre Sassuolo (1-1) et compte désormais quatre longueurs d’avance au sommet du classement.

En revanche, la course à la troisième place a été relancée puisque l’AS Rome n’a pu se défaire de Bologne (1-1) tandis que l’Inter et la Lazio ont tous les deux fait le plein, respectivement face au Hellas Vérone (3-0) et à Benevento (6-2). Les trois clubs se tiennent désormais en trois points.

• Bundesliga : derrière l’intouchable Bayern, Schalke prend une option

Dix-sept points séparent le Bayern Munich de la concurrence, à six journées de la fin du championnat d’Allemagne. Un fossé qui s’est encore traduit sur la pelouse, puisque les Bavarois ont atomisé le Borussia Dortmund (6-0, et surtout 5-0 à la pause). En cas de victoire la semaine prochaine, ils pourraient décrocher leur 28e titre de champion.

Une correction qui a par ailleurs bénéficié à Schalke 04, vainqueur de Fribourg (2-0) et désormais deuxième avec quatre points d’avance sur son voisin et rival du bassin de la Ruhr. À noter enfin qu’en bas de tableau, le spectre d’une relégation se précise un peu plus pour le Hambourg SV, toujours dernier malgré son nul à Stuttgart (1-1) et à sept points de la ligne de flottaison.

