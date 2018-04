António Guterres : "La paix au Yémen est possible"

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a accordé un entretien à France 24 à l’occasion de la Conférence des donateurs sur le Yémen organisée mardi 3 avril, à Genève. Il revient sur la guerre dans le pays, ainsi que sur la situation en Syrie, dans la bande de Gaza, et sur le climat de guerre froide actuel entre les pays occidentaux et Moscou.

Dans un entretien accordé à France 24 depuis Genève à l’occasion de la Conférence des donateurs sur le Yémen mardi 3 avril, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, annonce avoir obtenu "plus de deux milliards de dollars" de promesses d'aides pour le pays, sur le total de trois milliards souhaité.

"C'est un succès remarquable pour la solidarité internationale à l'égard du Yémen", se félicite-t-il. Antonio Guterres souligne que la priorité est désormais de garantir un accès humanitaire total et de trouver une solution politique au conflit et affirme avoir discuté de ce sujet avec l’Arabie saoudite et l’Iran.

Le Secrétaire général de l'ONU revient également sur la guerre en Syrie et se dit inquiet d’une possible partition du pays. Il s’indigne de voir le cessez-le-feu décidé par le Conseil de sécurité de l’ONU violé de façon aussi explicite dans la Ghouta orientale.

Concernant la situation dans la bande de Gaza, Antonio Guterres redoute une nouvelle explosion de violences entre Israéliens et Palestiniens, en raison de la paralysie du processus de paix.

Enfin, il met en garde contre le retour d’un climat de guerre froide aux Nations unies, soulignant que la situation est peut-être encore plus dangereuse aujourd'hui, en raison de l’absence de mécanismes de consultation entre grandes puissances.

Par Marc PERELMAN