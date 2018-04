Les tirailleurs de Menton : "Ils ont pris part à l’Histoire de France"

À l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, France 24 consacre un webdocumentaire à l'histoire des tirailleurs de Menton. Dans cette ville de la Côte d'Azur, des milliers de soldats des colonies ont été soignés durant le conflit.

Au cours de la Première Guerre mondiale, plusieurs milliers de tirailleurs sénégalais, malgaches et indochinois ont séjourné dans les palaces et les hôtels de la ville de Menton, sur la Côte d’Azur, transformés en hôpitaux militaires. Nombreux sont ceux qui y sont décédés, des suites des blessures et maladies contractées sur les différents fronts de la Grande Guerre.

Ces soldats des colonies ont été inhumés dans le cimetière de la ville. Certains sous leur identité, d’autres dans l’anonymat. À l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, l’association Mémoire du Tirailleur Sénégalais a tout mis en œuvre pour redonner un nom à chacun de ces hommes. Stéphanie Trouillard a réalisé un webdocumentaire sur ce travail de mémoire et sur l’histoire longtemps oubliée des tirailleurs passés par Menton.

Première publication : 03/04/2018