Les Etats-Unis prévoient de taxer 50 milliards de dollars d'importations chinoises

Washington a publié mardi une liste d'importations chinoises, d'une valeur globale de 50 milliards de dollars, susceptibles d'être soumises à de nouvelles taxes. En réponse, la Chine a condamné un comportement “unilatéraliste et protectionniste”.

Nouvelle estocade de Washington à Pékin. Les Etats-Unis ont publié, mardi 3 avril, une liste provisoire de quelque 1 300 produits importés susceptibles d'être soumis à de nouvelles taxes douanières.

Cette liste, qui cible des produits de différents secteurs dont l'aéronautique, les technologies de l'information et de la communication ou encore la robotique et les machines", vise des importations représentant "approximativement 50 milliards de dollars", a expliqué le représentant américain au Commerce (USTR) Robert Lighthizer dans un communiqué. Une mesure de rétorsion suite "au transfert forcé de technologie américaine et de propriété intellectuelle" dont Washington accuse Pékin.

La publication de cette liste ouvre une période deconsultation publique qui devrait durer environ deux mois, après quoi le bureau du représentant américain au Commerce (USTR) prévoit d'annoncer sa décision définitive. Une audience publique est prévue le 15 mai.

Un comportement "infondé, typiquement unilatéraliste et protectionniste"

En réponse, la Chine s’est dit prête à répliquer "dans les prochains jours", a déclaré le ministère du Commerce. Ce dernier a brocardé dans un communiqué "un comportement totalement infondé, typiquement unilatéraliste et protectionniste, auquel la Chine s'oppose en le condamnant fermement".

Auparavant, l'ambassade de Chine à Washington avait annoncé que Pékin recourrait à la procédure des règlements des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et prendrait "des mesures correspondantes de même ampleur et importance contre des produits américains".

"Nous sommes confiants dans notre capacité de réponse à quelque mesure protectionniste que ce soit de la part des Etats-Unis", a précisé le ministère.

Pékin a mis à exécution lundi une première menace de rétorsion aux sanctions américaines sur l'acier et l'aluminium : elle applique désormais de nouveaux droits des douanes de 15 % à 25 % sur une liste de 128 produits représentant quelque 3 milliards de dollars d'importations américaines par an.

Le président Donald Trump a de son côté signé le 22 mars "un memorandum ciblant l'agression économique de la Chine". Il avait alors évoqué des mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre "60 milliards de dollars" pour mettre un terme à ce qu'il affirme être la concurrence "déloyale" de Pékin et le "vol" de propriété intellectuelle.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 04/04/2018